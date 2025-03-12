Змінили курс — як військові кораблі КНР налякали Австралію

Військові кораблі у морі. Фото: Сили оборони Австралії

Китайська флотилія, яка нещодавно здійснила рейс навколо Австралії, стала випробуванням для безпеки країни та її військово-морських сил. Цей інцидент порушив питання про старіння австралійського флоту та залежність від військових союзників, зокрема Сполучених Штатів, на тлі зростаючої потужності Китаю в регіоні.

Про це пише The New York Times.

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Протягом майже місяця австралійські війська перебували в стані бойової готовності через неочікуваний рейс китайської флотилії навколо континенту. Кораблі, що входили до виняткової економічної зони Австралії, неодноразово виходили за її межі, при цьому вони вели вогонь поблизу комерційного повітряного простору, змусивши десятки цивільних рейсів змінювати маршрути.

Водна карта Австралії. Фото: The New York Times

Пройшовши поблизу Перта в Західній Австралії, китайські кораблі пропливли через кілька днів після прибуття американського атомного підводного човна на сусідню військово-морську базу.

Нарешті, китайські кораблі змістили курс на північ, до Індонезії. Хоча австралійські офіційні особи неодноразово запевняли громадськість у законності цих дій відповідно до міжнародного права, цей візит став найбільшим південним маршрутом китайських військових кораблів і поставив Австралію в незручне становище. Це змусило країну уважніше подивитися на свій старіючий флот і зростаючу військову потужність Китаю, найбільшого торгового партнера Австралії.

Хоча самі китайські кораблі — крейсер, фрегат і танкер поповнення — не мали технічного значення, їхня присутність підкреслила вразливість Австралії. Аналітики зазначають, що австралійський флот є найстарішим і найменшим з часів Другої світової війни. У нього є два танкери, які мали б важливе значення для далекої навігації, але обидва вже кілька місяців не працюють. Китайські кораблі мали на борту значно більше ракетних установок, ніж 10 військових кораблів Королівського флоту Австралії.

Австралія зміцнила залежність від США на тлі інциденту

Ці події спричинили в Австралії багато спекуляцій щодо можливих політичних повідомлень, які могли бути передані через цей рейс. Одним з таких повідомлень, можливо, була демонстрація китайської військової потужності, коли США зменшують підтримку своїх союзників, зокрема Європи та України. З наближенням федеральних виборів в Австралії, це питання стало одним із головних для політичних дебатів.

Китай запевнив, що його кораблі проводили навчання в міжнародних водах і не мають чого вибачатися. Проте, за словами експертів, цей рейс підкреслює незручність Австралії на тлі глобальних змін у військовій ситуації. Тим часом Австралія продовжує зміцнювати свої зв'язки зі Сполученими Штатами, зокрема через військові угоди, які передбачають надання американських атомних підводних човнів у рамках тристороннього договору AUKUS.

Нагадаємо, що Греція продовжила заборону заходу цивільних морських суден у Лаконійській затоці до середини березня 2025 року. Це пов'язано з проведенням військово-морських навчань.

Крім того, намагаючись пришвартуватися у порту Констанца, контейнеровоз Sky Light зіштовхнувся одразу з двома суднами, які вже стояли біля причалу. Адміністрація порту почала розслідування.