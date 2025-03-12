Изменили курс — как военные корабли КНР напугали Австралию

Военные корабли в море. Фото: Силы обороны Австралии

Китайская флотилия, которая недавно совершила рейс вокруг Австралии, стала испытанием для безопасности страны и ее военно-морских сил. Этот инцидент поднял вопрос о старении австралийского флота и зависимости от военных союзников, в частности Соединенных Штатов, на фоне растущей мощи Китая в регионе.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Почему военные корабли КНР обходят Австралию

В течение почти месяца австралийские войска находились в состоянии боевой готовности из-за неожиданного рейса китайской флотилии вокруг континента. Корабли, входившие в исключительную экономическую зону Австралии, неоднократно выходили за ее пределы, при этом они вели огонь вблизи коммерческого воздушного пространства, заставив десятки гражданских рейсов менять маршруты.

Водная карта Австралии. Фото: The New York Times

Пройдя вблизи Перта в Западной Австралии, китайские корабли проплыли через несколько дней после прибытия американской атомной подводной лодки на соседнюю военно-морскую базу.

Наконец, китайские корабли сместили курс на север, к Индонезии. Хотя австралийские официальные лица неоднократно заверяли общественность в законности этих действий в соответствии с международным правом, этот визит стал крупнейшим южным маршрутом китайских военных кораблей и поставил Австралию в неловкое положение. Это заставило страну внимательнее посмотреть на свой стареющий флот и растущую военную мощь Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Хотя сами китайские корабли — крейсер, фрегат и танкер пополнения — не имели технического значения, их присутствие подчеркнуло уязвимость Австралии. Аналитики указывают, что австралийский флот является самым старым и самым маленьким со времен Второй мировой войны. У него есть два танкера, которые имели бы важное значение для дальней навигации, но оба уже несколько месяцев не работают. Китайские корабли имели на борту значительно больше ракетных установок, чем 10 военных кораблей Королевского флота Австралии.

Австралия укрепила зависимость от США на фоне инцидента

Эти события вызвали в Австралии много спекуляций относительно возможных политических сообщений, которые могли быть переданы через этот рейс. Одним из таких сообщений, возможно, была демонстрация китайской военной мощи, когда США уменьшают поддержку своих союзников, в частности Европы и Украины. С приближением федеральных выборов в Австралии, этот вопрос стал одним из главных для политических дебатов.

Китай заверил, что его корабли проводили учения в международных водах, и не за что извиняться. Однако, по словам экспертов, этот рейс подчеркивает неловкость Австралии на фоне глобальных изменений в военной ситуации. Между тем Австралия продолжает укреплять свои связи с Соединенными Штатами, в частности через военные соглашения, которые предусматривают предоставление американских атомных подводных лодок в рамках трехстороннего договора AUKUS.

Напомним, что Греция продлила запрет захода гражданских морских судов в Лаконийском заливе до середины марта 2025 года. Это связано с проведением военно-морских учений.

Кроме того, пытаясь пришвартоваться в порту Констанца, контейнеровоз Sky Light столкнулся сразу с двумя судами, которые уже стояли у причала. Администрация порта начала расследование.