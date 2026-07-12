Зміни в Кабміні: Свириденко може стати послом у США
Президент України Володимир Зеленський запропонував чинній прем'єр-міністерці новий напрямок роботи. Вона може стати послом у США.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Юлія Свириденко отримає нову посаду
Железняк розповів, що Свириденко залишається у команді, але може стати послом у США. Також він розвіяв чутки про те, що у Кабміні стався скандал.
"Свириденко залишається у команді. Але буде послом у США. Всі чутки що там посварився хтось це чутки. Начебто вчора остаточно вирішили, сьогодні запустили процес", — сказав нардеп.
За його словами, головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький. Він підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи "Нафтогаз". Народний обранець зазначив, що зараз це вирішено на 95%.
Водночас Ярослав Железняк додав, що в рамках цього "перезавантаженння" очікується багато кадрових змін. Він зазначив, що нові призначення можливі й поза межами Кабміну. За даними депутата, поміняють багато міністрів.
Як писали Новини.LIVE, 30 червня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Це можливо через те, що деякі громади відстають у підготовці до опалювального сезону.
Водночас у травні Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони. Йдеться про Івана Гаврилюка та Євгена Мойсюка.
Читайте Новини.live!