Новий рік 2025 — кого із західних лідерів привітав Путін

ЗМІ з'ясували, кого із лідерів Путін привітав з Новим роком
Кремль оприлюднив список західних лідерів, яких російський диктатор Володимир Путін привітав з Новим роком. ЗМІ вважають, що це є яскравим свідченням того, хто є його союзником.
Про це пише Politico.
Кого Путін привітав з Новим роком
Видання повідомило, що Кремль оприлюднив список адресатів новорічних телеграм від російського диктатора, що є яскравим свідченням того, хто є союзником Путіна, принаймні на його думку.
Так, відомо, що вітання отримали:
- білоруський диктатор Олександр Лукашенко,
- президент Азербайджану Ільхам Алієв,
- президент Бразилії Лула да Сілва,
- лідер Китаю Сі Цзіньпін,
- прем’єр Вірменії Нікол Пашинян,
- очільник КНДР Кім Чен Ин.
Серед західних лідерів новорічні телеграми Путіна отримали:
- колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер,
- прем’єр Угорщини Віктор Орбан,
- прем’єр Словаччини Роберт Фіцо,
- Папа Римський Франциск.
Нагадаємо, нещодавно Politico повідомило, що Путін потрапив до рейтингу найбільших невдах 2024 року. Автори списку посміялись з його ідеї "захопити Україну за три дні".
Також ми писали, що російський диктатор схвалив оновлену "Стратегію протидії екстремізму", у якій Україна вперше визначена як головне джерело загроз.
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