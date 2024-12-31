Новий рік 2025 — кого із західних лідерів привітав Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль оприлюднив список західних лідерів, яких російський диктатор Володимир Путін привітав з Новим роком. ЗМІ вважають, що це є яскравим свідченням того, хто є його союзником.

Про це пише Politico.

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Видання повідомило, що Кремль оприлюднив список адресатів новорічних телеграм від російського диктатора, що є яскравим свідченням того, хто є союзником Путіна, принаймні на його думку.

Так, відомо, що вітання отримали:

білоруський диктатор Олександр Лукашенко,

президент Азербайджану Ільхам Алієв,

президент Бразилії Лула да Сілва,

лідер Китаю Сі Цзіньпін,

прем’єр Вірменії Нікол Пашинян,

очільник КНДР Кім Чен Ин.

Серед західних лідерів новорічні телеграми Путіна отримали:

колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер,

прем’єр Угорщини Віктор Орбан,

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо,

Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Politico повідомило, що Путін потрапив до рейтингу найбільших невдах 2024 року. Автори списку посміялись з його ідеї "захопити Україну за три дні".

Також ми писали, що російський диктатор схвалив оновлену "Стратегію протидії екстремізму", у якій Україна вперше визначена як головне джерело загроз.