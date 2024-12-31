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ЗМІ з'ясували, кого із лідерів Путін привітав з Новим роком

31 грудня 2024 15:05
Карина Приходько - Редактор
Новий рік 2025 — кого із західних лідерів привітав Путін
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Карина Приходько - Редактор

Кремль оприлюднив список західних лідерів, яких російський диктатор Володимир Путін привітав з Новим роком. ЗМІ вважають, що це є яскравим свідченням того, хто є його союзником.

Про це пише Politico

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Видання повідомило, що Кремль оприлюднив список адресатів новорічних телеграм від російського диктатора, що є яскравим свідченням того, хто є союзником Путіна, принаймні на його думку. 

Так, відомо, що вітання отримали:

  • білоруський диктатор Олександр Лукашенко,
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв,
  • президент Бразилії Лула да Сілва,
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін,
  • прем’єр Вірменії Нікол Пашинян,
  • очільник КНДР Кім Чен Ин. 

Серед західних лідерів новорічні телеграми Путіна отримали:

  • колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер,
  • прем’єр Угорщини Віктор Орбан,
  • прем’єр Словаччини Роберт Фіцо,
  • Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Politico повідомило, що Путін потрапив до рейтингу найбільших невдах 2024 року. Автори списку посміялись з його ідеї "захопити Україну за три дні".

Також ми писали, що російський диктатор схвалив оновлену "Стратегію протидії екстремізму", у якій Україна вперше визначена як головне джерело загроз. 

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