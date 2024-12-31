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СМИ выяснили, кого из лидеров Путин поздравил с Новым годом

31 декабря 2024 15:05
Карина Приходько - Редактор
Новый год 2025 — кого из западных лидеров поздравил Путин
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Карина Приходько - Редактор

Кремль обнародовал список западных лидеров, которых российский диктатор Владимир Путин поздравил с Новым годом. СМИ считают, что это яркое свидетельство того, кто является его союзником.

Об этом пишет Politico.

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Издание сообщило, что Кремль обнародовал список адресатов новогодних телеграмм от российского диктатора, что является ярким свидетельством того, кто является союзником Путина, по крайней мере, по его мнению.

Так, известно, что поздравления получили:

  • белорусский диктатор Александр Лукашенко,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Бразилии Лула да Силва,
  • лидер Китая Си Цзиньпин,
  • премьер Армении Никол Пашинян,
  • глава КНДР Ким Чен Ин.

Среди западных лидеров новогодние телеграммы Путина получили:

  • бывший канцлер Германии Герхард Шредер,
  • премьер Венгрии Виктор Орбан,
  • премьер Словакии Роберт Фицо,
  • Папа Римский Франциск.

Напомним, недавно Politico сообщило, что Путин попал в рейтинг самых больших неудачников 2024 года. Авторы списка посмеялись над его идеей "захватить Украину за три дня".

Также мы писали, что российский диктатор одобрил обновленную "Стратегию противодействия экстремизму", в которой Украина впервые определена как главный источник угроз.

Беларусь владимир путин поздравления Новый год президент

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