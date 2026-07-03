ЗМІ: США попередили Польщу про можливий напад з боку РФ

Російські армійці. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

США попередили Польщу про можливий напад Росії найближчими місяцями. За даними ЗМІ, Москва може атакувати безпілотниками або вдатися до локального вторгнення з території Білорусі чи Калінінградської області. Однією з цілей таких дій називають спробу послабити підтримку України.

Про це інформує Новини. LIVE з посиланням на The Telegraph

Польщу попереджають про ймовірний напад Росії

За інформацією видання, яке посилається на джерела, наближені до президента Польщі Кароля Навроцького, Вашингтон уже кілька разів інформував польську владу про можливі сценарії дій Росії.

Співрозмовники The Telegraph припускають, що одним із можливих варіантів можуть стати удари безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема електростанціях. Також не виключається імітація повітряних атак, щоб змусити польські сили протиповітряної оборони відреагувати.

За даними джерел видання, серед найбільш загрозливих сценаріїв розглядається короткочасне вторгнення російських або білоруських військових до прикордонних районів Польщі. Зазначається, що така операція може здійснюватися з території Білорусі або Калінінградської області, а згодом Кремль може спробувати пояснити інцидент нібито технічним збоєм GPS або вигаданою "рятувальною операцією" після аварії військового гелікоптера.

Як пише The Telegraph, головною метою Москви може бути не захоплення польської території, а створення політичної кризи. За оцінкою джерел видання, Кремль може розраховувати, що Варшава під тиском Вашингтона погодиться на переговори замість військової відповіді, після чого Росія спробує подати відведення своїх сил як дипломатичну перемогу.

Видання також зазначає, що польські спецслужби припускають: у разі такого розвитку подій Росія може вимагати припинення військової підтримки України в обмін на виведення своїх військ. Крім того, Москва, за інформацією джерел, може спробувати покласти відповідальність за можливі провокації на Україну.

За даними The Telegraph, схожі сценарії можливих провокацій Росія нібито розглядала і щодо однієї з країн Балтії. Джерела у сфері безпеки регіону підтвердили виданню, що вважають такі ризики цілком реальними.

Новини. LIVE інформували, що у ніч проти 2 липня Польща піднімала винищувачі та приводила сили ППО у бойову готовність через масовану російську атаку по Україні. До патрулювання повітряного простору також долучилися союзники по НАТО, зокрема Франція та Нідерланди. Після завершення обстрілу польські військові повідомили, що порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Новини. LIVE також писали, що Польща розпочинає консультації щодо розвитку оборонної інфраструктури, щоб стати ключовим логістичним і сервісним хабом НАТО. На зустрічі 7–8 липня обговорять зміцнення східного флангу Альянсу, розвиток військової логістики та стратегію до 2035 року. Також Варшава прагне залучити союзників до спільних інвестицій у нові оборонні проєкти.