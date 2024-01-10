ЗМІ назвали ТОП-10 ризиків для світу у 2024 році — чи є у переліку Україна

Антивоєнний мітинг в Польщі. Фото: Новини.LIVE

Серед найбільших ризиків для світу на 2024 рік є розкол в США, загострення ситуації на Близькому Сходу та розподіл України. Журналісти вважають, якщо наша держава терміново не розв'яже свої кадрові проблеми та не збільшить виробництво зброї, то втрати виявляться незворотними.

Журналі TIME назвав ТОП-10 ризиків для світу у 2024 році.

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Найбільші ризики для світу на 2024 рік

США проти самих себе

Журналісти попереджають, що затята президентська гонка в країні зумовить розкол всередині суспільства.

"У той час, як армія та економіка Америки залишаються надзвичайно сильними, політична система США є більш нефункціональною, ніж будь-яка інша розвинена промислова демократія", — йдеться у матеріалі.

Близький Схід на межі

Війна у Секторі Гази посіла другу сходинку серед можливих ризиків. Прогнозується, що бойові дії там можуть розширитися, маючи кілька шляхів для посилення регіональної війни.

"Конфлікт створить ризики для світової економіки, посилить геополітичні та політичні розбіжності та розпалить глобальний екстремізм", — кажуть журналісти.

Розподіл України

Видання вважає цей рік — точкою перелому у війні: якщо Україна найближчим часом не розв'яже свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися незворотними. Водночас журналісти припускають, що Київ активніше битиме по РФ, що спровокує безпрецедентну російську реакцію і може втягнути НАТО в конфлікт.

Водночас вторгнення Росії в Україну TIME називає історичною поразкою Москви: НАТО розширюється, ЄС відкрив процес членства для України, а Росія зіткнулася із санкціями.

Некерований штучний інтелект

Світ побоюється, що у 2024 році технології перевищать управління штучним інтелектом, оскільки регуляторні зусилля зазнають невдачі. Потужні моделі та інструменти штучного інтелекту поширюються поза контролем урядів та несуть небезпеку.

Небезпечні друзі Америки

TIME зазначає, якщо в 2024 році Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості один одного та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені, то тим часом навіть друзі Вашингтона — лідери України, Ізраїлю та (потенційно) Тайваню — втягуватимуть США в протистояння, яких вони хочуть уникнути.

Ситуація в Китаї

Наголошується, що за відсутності малоймовірного послаблення влади президента Китаю Сі Цзіньпіна або радикального повороту до широкомасштабного стимулювання споживачів і структурних реформ, економіка Китаю протягом 2024 року буде поганою. Криза суспільної довіри виявить прогалини в лідерських можливостях Комуністичної партії та збільшить ризик соціальної нестабільності.

Боротьба за корисні копалини

"Критичні корисні копалини стануть ключовим компонентом практично в кожному секторі, який сприятиме зростанню, інноваціям і національній безпеці у 21 столітті, від чистої енергії до передових обчислень, біотехнологій, транспорту та оборони", — йдеться у матеріалі.

У новому році уряди обов'язково активізують промислову політику та торговельні обмеження, які порушують потік найважливіших корисних копалин.

Без права на помилку

Тут журналісти розповідають про підвищений рівень інфляції у світі. Вони стверджують, що то "інфляційний шок", який почався ще 2021 року продовжить чинити економічний та політичний тиск і в 2024.

"Високі відсоткові ставки, викликані стійкою інфляцією, уповільнять зростання в усьому світі, і уряди матимуть мало можливостей для стимулювання зростання або реагування на інфляцію, підвищуючи ризик фінансового стресу, соціальних заворушень і політичної нестабільності", — прогнозує TIME.

Кліматичні загрози

Журналісти кажуть, що в першій половині цього року досягне піка потужний кліматичний режим Ель-Ніньо, що призведе до екстремальних погодних явищ, які викликають відсутність продовольчої безпеки, посилюють нестачу води, порушують логістику, розповсюджують хвороби та сприяють міграції та політичній нестабільності, зокрема в країнах, які вже ослаблені пандемією та шоком цін на енергоносії та харчові продукти, спричиненими війною в Україні.

Зазначимо, Ель-Ніньо — характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців.

Ризикова справа

"Клієнти, співробітники та інвестори — переважно з прогресивного боку — принесли культурні війни США в корпоративні офіси, і тепер суди, законодавчі органи штатів, губернатори та групи активістів — переважно консервативні — завдадуть удару у відповідь. Компанії, які опинились у політичному та правовому перехресному вогні, зіткнуться з більшою невизначеністю та витратами", — зауважує видання.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.