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СМИ назвали ТОП-10 рисков для мира в 2024 году — есть ли в перечне Украина

10 января 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ назвали ТОП-10 рисков для мира в 2024 году — есть ли в перечне Украина
Антивоенный митинг в Польше. Фото: Новости.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Среди наибольших рисков для мира на 2024 год раскол в США, обострение ситуации на Ближнем Востоке и распределение Украины. Журналисты считают, что если наше государство срочно не решит свои кадровые проблемы и не увеличит производство оружия, то потери окажутся необратимыми.

Журнал TIME назвал ТОП-10 рисков для мира в 2024 году.

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Самые большие риски для мира на 2024 год

  • США против самих себя

Журналисты предупреждают, что ярая президентская гонка в стране обусловит раскол внутри общества.

"В то время как армия и экономика Америки остаются чрезвычайно сильными, политическая система США более нефункциональна, чем любая другая развитая промышленная демократия", — говорится в материале.

  • Ближний Восток на границе

Война в секторе Газа заняла второе место среди возможных рисков. Прогнозируется, что боевые действия могут расшириться, имея несколько путей для усиления региональной войны.

"Конфликт создаст риски для мировой экономики, усилит геополитические и политические разногласия и разожжет глобальный экстремизм", — говорят журналисты.

  • Распределение Украины

​​​Издание считает этот год — точкой перелома в войне: если Украина в ближайшее время не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, его территориальные потери могут оказаться необратимыми. В то же время, журналисты предполагают, что Киев будет активнее бить по РФ, что спровоцирует беспрецедентную российскую реакцию и может втянуть НАТО в конфликт.

В то же время, вторжение России в Украину TIME называет историческим поражением Москвы: НАТО расширяется, ЕС открыл процесс членства для Украины, а Россия столкнулась с санкциями.

  • Неуправляемый искусственный интеллект

Мир опасается, что в 2024 году технологии превысят управление искусственным интеллектом, поскольку регуляторные усилия терпят неудачу. Мощные модели и инструменты искусственного интеллекта распространяются вне контроля правительств и несут опасность.

  • Опасные друзья Америки

TIME отмечает, что если в 2024 году Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и будут действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене, то тем временем даже друзья Вашингтона — лидеры Украины, Израиля и (потенциально) Тайваня — будут вовлекать США в противостояние, которых они хотят избежать.

  • Ситуация в Китае

Отмечается, что в отсутствие маловероятного ослабления власти президента Китая Си Цзиньпина или радикального поворота к широкомасштабному стимулированию потребителей и структурных реформ, экономика Китая в течение 2024 года будет плохой. Кризис общественного доверия выявит пробелы в лидерских возможностях Коммунистической партии и увеличит риск социальной нестабильности.

  • Борьба за полезные ископаемые

"Критические полезные ископаемые станут ключевым компонентом практически в каждом секторе, который будет способствовать росту, инновациям и национальной безопасности в 21 веке, от чистой энергии до передовых вычислений, биотехнологий, транспорта и обороны", — говорится в материале.

​​В новом году правительства обязательно активизируют промышленную политику и торговые ограничения, которые нарушают поток важнейших полезных ископаемых.

  • Без права на ошибку

Здесь журналисты рассказывают о повышенном уровне инфляции в мире. Они утверждают, что это "инфляционный шок", который начался еще в 2021 году, продолжит оказывать экономическое и политическое давление и в 2024 году.

"Высокие процентные ставки, вызванные устойчивой инфляцией, замедлят рост во всем мире, и у правительства будет мало возможностей для стимулирования роста или реагирования на инфляцию, повышая риск финансового стресса, социальных беспорядков и политической нестабильности", — прогнозирует TIME.

  • Климатические угрозы

Журналисты говорят, что в первой половине этого года достигнет пика мощный климатический режим Эль-Ниньо, что приведет к экстремальным погодным явлениям, которые вызывают отсутствие продовольственной безопасности, усугубляют нехватку воды, нарушают логистику, распространяют болезни и способствуют миграции и политической нестабильности, в частности в странах, которые ослаблены пандемией и шоком цен на энергоносители и пищевые продукты, вызванные войной в Украине.

Отметим, Эль-Ниньо — характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, продолжающиеся около шести месяцев.

  • Рисковое дело

"Клиенты, сотрудники и инвесторы — преимущественно с прогрессивной стороны — принесли культурные войны США в корпоративные офисы, и теперь суды, законодательные органы штатов, губернаторы и группы активистов — преимущественно консервативные — нанесут ответный удар. Компании, оказавшиеся в политическом и правовом перекрестном огни, столкнутся с большей неопределенностью и расходами", — отмечает издание.

Напомним, что недавно Венгрия выдвинула новое условие для снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Теперь страна хочет, чтобы финансирование пересматривалось каждый год.

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