ЗМІ: Напередодні річниці Волинської трагедії поширювали фейкові фото

Памʼятник жертвам геноциду. Фото: Посольство Польщі в Україні/ Facebook

Карина Приходько Редактор

Команда моніторингу Польського агентства преси (PAP) викрила масштабну дезінформаційну кампанію, пов'язану з роковинами Волинської трагедії. Фейкове фото набрало сотні тисяч переглядів в мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на PAP.

Фейки про Волинську трагедію

Аналітики дослідили фейкову інфографіку, яка активно поширювалася у соцмережах X, Facebook та TikTok і набрала сотні тисяч переглядів. Як зазначили автори розслідування, сплеск таких маніпуляцій традиційно припадає на липень, коли відзначаються роковини "Кривавої неділі" 1943 року.

Предметом аналізу стало фото, яке автори фейку видавали за ексгумовані останки дітей — жертв Волинської трагедії. У підписі до зображення стверджувалося, що братська могила розташована в селі Базальтове Рівненської області, яке до 1945 року називалося Янова Долина. Проте дослідження довело, що ілюстрація є цілковитою фальшивкою, адже у цьому населеному пункті ексгумаційні роботи взагалі не проводилися.

Насправді використана фотографія була зроблена фоторепортером PAP Вальдемаром Довейко у вересні 2022 року. Вона документує пошуково-ексгумаційні роботи в селищі Лаздинай у Литві, де виявили масове поховання польських і литовських солдатів, які загинули в 1920 році.

Фейкове повідомлення швидко стало вірусним: найпопулярніший допис на платформі X зібрав майже 85 тисяч переглядів. Поширенню неправдивої інформації також посприяли репости публічних діячів. Зокрема, публікація колишнього прем’єр-міністра Польщі Лешека Міллера додала фейку ще 60 тисяч переглядів, значно збільшивши охоплення дезінформації.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Польщі проходили памʼятні заходи зі вшануванням жертв Волинської трагедії. В Польовій катедрі Польської армії пройшла католицька меса.

Пам'ять жертв Волинської трагедії також вшанував посол України в Польщі. Він наголосив, що гідне вшанування пам'яті є спільним обов'язком українського та польського народів.

Водночас Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити прапор УПА в Польщі. Він заявив, що його "не хочу бачити в країні" і він зробить все для того, аби його не було.