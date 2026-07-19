ЗМІ: Федорова можуть призначити на нову роль, а Сирського прибрати

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров може отримати нову роль, яка не обов’язково означатиме посаду. Водночас не виключено заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ZN.UA.

Що відомо про можливу нову роль Федорова

За словами джерел, на Банковій розглядають варіант запропонувати Федорову стати "miltech czar", або, простіше кажучи, — координатором розвитку військових технологій. Співрозмовники зазначили, що партнери очікують, що Федоров погодиться на нову посаду.

При цьому видання пояснює, що в США та західних країнах термін «цар» не є офіційною посадою. Таку назву надають чиновнику, який отримує широкі повноваження для координації певного напрямку роботи між державними структурами.

Виходячи з пропозиції, про яку розповіли джерела, ймовірно, йдеться про координацію військових технологій, виробництва озброєння, дронів та взаємодії між державою, армією й оборонною промисловістю.

Крім того, на Банковій обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Протести через відставку Федорова

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та інших містах почалися протести після того, як Михайла Федорова цього тижня відправили у відставку з посади міністра оборони України, не включивши до складу нового Кабміну.

Згідно з офіційними заявами, причиною став конфлікт між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, через різне бачення ведення війни. На цьому тлі люди закликали повернути Федорова, а Сирського — відправити у відставку.

Вже ввечері 18 липня, після трьох днів акцій, Федоров у своїх соцмережах подякував українцям за надію та додав, що зміни обов’язково будуть. За його словами, діалог триває.

Одразу після цього з відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський, який розповів, що розмовляв із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що прислухається до людей і рішення щодо армії будуть вироблено.