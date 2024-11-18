Крилата ракета Х-101 — скільки одиниць накопичили росіяни

Крилата ракета Х-101. Фото: Defense Express

Станом на 11 листопада Росія накопичила приблизно 300 крилатих ракет Х-101. Частину з них армія РФ вже використала під час останньої масованої атаки на Україну.

Про це повідомляє видання NV у понеділок, 18 листопада.

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Як зазначає видання, у Силах оборони повідомили, що станом на середину листопада РФ накопичила чимало крилатих ракет Х-101. Йдеться про приблизно 300 одиниць.

"За інформацією співрозмовників, частину з цих ракет Росія вже використала під час останнього масованого обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Характеристика крилатої ракети Х-101. Фото: NV

Росіяни можуть продовжити виробляти крилаті ракети Х-101 й надалі, зазначає видання. За оцінками військової розвідки України, підприємства РФ можуть виготовляти 40−50 одиниць таких ракет щомісяця.

Росія регулярно обстрілює українські міста крилатими ракетами Х-101. Це один із новітніх типів ракет, які є на озброєнні у РФ.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російська армія дедалі рідше застосовує крилаті ракети "Калібр" під час атак на Україну.

Під час атаки 17 листопада росіяни випустили по столиці України ракету "Циркон". Сили ППО збили її, однак уламки впали на п'ятиповерхівку. На щастя, жертв серед людей немає, але наслідки ліквідовують й досі.