Крылатая ракета Х-101 — сколько единиц накопили россияне

Крылатая ракета Х-101. Фото: Defense Express

По состоянию на 11 ноября Россия накопила около 300 крылатых ракет Х-101. Часть из них армия РФ уже использовала во время последней массированной атаки на Украину.

Об этом сообщает издание NV в понедельник, 18 ноября.

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Как отмечает издание, в Силах обороны сообщили, что на середину ноября РФ накопила немало крылатых ракет Х-101. Речь идет о примерно 300 единицах.

"По информации собеседников, часть этих ракет Россия уже использовала во время последнего массированного обстрела", — говорится в сообщении.

Характеристика крылатой ракеты Х-101. Фото: NV

Россияне могут продолжить производить крылатые ракеты Х-101 и дальше, отмечает издание. По оценкам военной разведки Украины, предприятия РФ могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.

Россия регулярно обстреливает украинские города крылатыми ракетами Х-101. Это один из новейших типов ракет, находящихся на вооружении в РФ.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская армия все реже применяет крылатые ракеты "Калибр" во время атак на Украину.

В ходе атаки 17 ноября россияне выпустили по столице Украины ракету "Циркон". Силы ПВО сбили ее, одна обломка упала на пятиэтажку. К счастью, жертв среди людей нет, однако последствия ликвидируют до сих пор.