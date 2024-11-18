Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия arrow

СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия

18 ноября 2024 20:00
Ольга Антоновская - редактор
Крылатая ракета Х-101 — сколько единиц накопили россияне
Крылатая ракета Х-101. Фото: Defense Express
Ольга Антоновская - редактор

По состоянию на 11 ноября Россия накопила около 300 крылатых ракет Х-101. Часть из них армия РФ уже использовала во время последней массированной атаки на Украину.

Об этом сообщает издание NV в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Сколько крылатых ракет может производить Россия

Как отмечает издание, в Силах обороны сообщили, что на середину ноября РФ накопила немало крылатых ракет Х-101. Речь идет о примерно 300 единицах. 

"По информации собеседников, часть этих ракет Россия уже использовала во время последнего массированного обстрела", — говорится в сообщении.

Характеристика крылатой ракеты
Характеристика крылатой ракеты Х-101. Фото: NV

Россияне могут продолжить производить крылатые ракеты Х-101 и дальше, отмечает издание. По оценкам военной разведки Украины, предприятия РФ могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.

Россия регулярно обстреливает украинские города крылатыми ракетами Х-101. Это один из новейших типов ракет, находящихся на вооружении в РФ.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская армия все реже применяет крылатые ракеты "Калибр" во время атак на Украину.

В ходе атаки 17 ноября россияне выпустили по столице Украины ракету "Циркон". Силы ПВО сбили ее, одна обломка упала на пятиэтажку. К счастью, жертв среди людей нет, однако последствия ликвидируют до сих пор.

оружие обстрелы ракеты производство Россия атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:08 Автоматизация станет преимуществом в боях для Украины, — Reuters

20:00 СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия

20:00 Когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации

19:59 В Минобороны назвали количество рапортов, поданных через Армия+

19:53 Укрэнерго сообщило, как завтра будут выключать свет у украинцев

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

19:24 В нескольких регионах обновили графики отключения света

19:22 СБУ подозревает Львовский облавтодор в фиктивном трудоустройстве

19:01 Угроза затопления Кременчуга — что делать в случае разрушения ГЭС

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

20:08 Автоматизация станет преимуществом в боях для Украины, — Reuters

20:00 СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия

20:00 Когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации

19:59 В Минобороны назвали количество рапортов, поданных через Армия+

19:53 Укрэнерго сообщило, как завтра будут выключать свет у украинцев

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

19:24 В нескольких регионах обновили графики отключения света

19:22 СБУ подозревает Львовский облавтодор в фиктивном трудоустройстве

19:01 Угроза затопления Кременчуга — что делать в случае разрушения ГЭС

18:41 На Виннитчине остановлена работа Ладыжинской ТЭС

18:36 За год ВСУ использовали 3 млн снарядов — каких больше всего

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам