ЗМІ: Директор ЦРУ може застерегти путіна від ескалацій в Європі

Джон Реткліфф. Фото: GettyImages

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, ймовірно, прибув до Москви для зустрічей із російськими посадовцями. Редактор The Insider Майкл Вайс припустив, що метою поїздки може бути попередження Росії про наслідки подальшої ескалації проти Європи та країн НАТО.

Про це американський журналіст Майкл Вайс написав у соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

Що може обговорювати Реткліфф у Москві

За словами Вайса, поїздка директора ЦРУ може бути пов'язана з посиленням російської активності в Європі.

Допис Вайса. Фото: скриншот

"Якби мені довелося робити ставку, я б сказав, що Реткліфф перебуває в Москві, щоб попередити про російську ескалацію проти Європи та НАТО", — написав журналіст.

Вайс пов'язує можливий візит із розвідувальною інформацією, якою США діляться з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії. За його словами, останнім часом також помітне збільшення кількості ймовірних операцій російського ГРУ з диверсій у Європі та активності російських безпілотників.

Серед країн, де, за словами Вайса, фіксували подібні випадки, він назвав Німеччину, Болгарію та Румунію.

Чому до Москви міг приїхати саме Реткліфф

Також Вайс звертає увагу, що для переговорів щодо обміну полоненими не обов'язково потрібен директор ЦРУ.

Водночас журналіст назвав Реткліффа найбільш проукраїнським представником адміністрації США та пов'язав його роботу з підтримкою Києва у питанні ударів по цілях у глибині Росії.

На його думку, це може свідчити про те, що переговори Реткліффа в Москві можуть стосуватися ширшого кола питань, зокрема безпеки Європи та подальших дій Росії.

Що відомо про поїздку Реткліффа до Москви

Про прибуття директора ЦРУ до російської столиці 25 серпня повідомили РосЗМІ, однак з ким саме він має зустрітися та які питання обговорюватимуться було не відомо.

За даними Axios, це перша відома поїздка Реткліффа до Росії після його призначення директором ЦРУ та найвищий за рівнем контакт представника адміністрації Дональда Трампа з Росією з січня. Водночас ані ЦРУ, ані Кремль офіційно не повідомили про мету поїздки та її результати.

Новини.LIVE інформували, що американський військовий літак несподівано прибув до Москви. Борт Boeing C-17A Globemaster III вилетів із авіабази неподалік Вашингтона, після чого здійснив посадку в Ризі, а згодом — у російській столиці. За даними ЗМІ, літак може бути пов’язаний із таємним візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Новини.LIVE також писали, що США попросили Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві та Санкт-Петербургу. За інформацією американських і українських джерел, Вашингтон попередив Київ про прибуття до РФ високопоставленої американської делегації. Офіційно візит Реткліффа до Москви наразі не підтвердили ні Білий дім, ні Кремль.