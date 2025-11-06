Відео
Відео

Злочини окупантів РФ — скільки тисяч скоїли на землі України

Злочини окупантів РФ — скільки тисяч скоїли на землі України

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:56
Оновлено: 06:59
У Генпрокуратурі навели статистику злочинів РФ — нарахували понад 190 тисяч випадків
Російські окупанти їдуть в Україну. Ілюстративне фото: росЗМІ

З початку широкомасштабного вторгнення РФ вчинила на території України понад 190 тисяч воєнних злочинів. Станом на сьогодні повідомлено про підозру 1029 окупантам країни-агресора.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Читайте також:

Статистика злочинів окупантів РФ

Правоохоронні органи притягують до відповідальності як безпосередніх виконавців, так і російське політичне та військове керівництво. За цей період було оголошено підозри 1029 російським військовим, до суду передано 747 обвинувальних актів, а 206 осіб вже засуджено.

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко під час зустрічі з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні наголосив, що дії Російської Федерації є спланованою державною політикою геноциду українського народу. Тому розслідування зосереджені не лише на виконавцях злочинів, а й на вищому керівництві країни-агресорки.

Крім того, Начальник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь повідомив про зростання кількості атак на цивільне населення. За дев'ять місяців цього року зафіксовано понад 5,1 тисячі атак дронами по цивільних об’єктах, що вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік. Такі дії кваліфікуються як злочини проти людяності.

Сторони також обговорили останній звіт Незалежної міжнародної комісії ООН, в якому зафіксовано численні випадки застосування сили проти цивільних на тимчасово окупованих та прифронтових територіях, зокрема систематичні атаки дронами та випадки депортацій.

Нещодавно Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про підготовку до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, що у травні 2025 року у Львові підписали декларацію про спецтрибунал для Росії.

суд Офіс генерального прокурора окупанти військові злочини війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
