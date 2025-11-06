Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Преступления оккупантов РФ — сколько тысяч совершили в Украине

Преступления оккупантов РФ — сколько тысяч совершили в Украине

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:56
обновлено: 06:59
В Генпрокуратуре привели статистику преступлений РФ — насчитали более 190 тысяч случаев
Российские оккупанты едут в Украину. Иллюстративное фото: росСМИ

С начала широкомасштабного вторжения РФ совершила на территории Украины более 190 тысяч военных преступлений. По состоянию на сегодня сообщено о подозрении 1029 оккупантам страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

Реклама
Читайте также:

Статистика преступлений оккупантов РФ

Правоохранительные органы привлекают к ответственности как непосредственных исполнителей, так и российское политическое и военное руководство. За этот период были объявлены подозрения 1029 российским военным, в суд передано 747 обвинительных актов, а 206 человек уже осуждены.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко во время встречи с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине подчеркнул, что действия Российской Федерации являются спланированной государственной политикой геноцида украинского народа. Поэтому расследование сосредоточены не только на исполнителях преступлений, но и на высшем руководстве страны-агрессора.

Кроме того, Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь сообщил о росте количества атак на гражданское население. За девять месяцев этого года зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами по гражданским объектам, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. Такие действия квалифицируются как преступления против человечности.

Стороны также обсудили последний отчет Независимой международной комиссии ООН, в котором зафиксированы многочисленные случаи применения силы против гражданских на временно оккупированных и прифронтовых территориях, в частности систематические атаки дронами и случаи депортаций.

Недавно Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, что в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.

суд Офис генерального прокурора оккупанты военные преступления война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации