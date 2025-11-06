В Генпрокуратуре привели статистику преступлений РФ — насчитали более 190 тысяч случаев

Российские оккупанты едут в Украину. Иллюстративное фото: росСМИ

С начала широкомасштабного вторжения РФ совершила на территории Украины более 190 тысяч военных преступлений. По состоянию на сегодня сообщено о подозрении 1029 оккупантам страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

Статистика преступлений оккупантов РФ

Правоохранительные органы привлекают к ответственности как непосредственных исполнителей, так и российское политическое и военное руководство. За этот период были объявлены подозрения 1029 российским военным, в суд передано 747 обвинительных актов, а 206 человек уже осуждены.

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко во время встречи с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине подчеркнул, что действия Российской Федерации являются спланированной государственной политикой геноцида украинского народа. Поэтому расследование сосредоточены не только на исполнителях преступлений, но и на высшем руководстве страны-агрессора.

Кроме того, Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь сообщил о росте количества атак на гражданское население. За девять месяцев этого года зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами по гражданским объектам, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. Такие действия квалифицируются как преступления против человечности.

Стороны также обсудили последний отчет Независимой международной комиссии ООН, в котором зафиксированы многочисленные случаи применения силы против гражданских на временно оккупированных и прифронтовых территориях, в частности систематические атаки дронами и случаи депортаций.

Недавно Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Напомним, что в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.