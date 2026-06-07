Зливи та грози: погода в Україні на завтра від синоптика Діденко

Дівчина йде містом під час зливи. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 8 червня, збережеться нестійка дощова погода. У низці регіонів очікуються грози та короткочасні зливи. Попри опади, температура повітря залишатиметься комфортною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Карта температур: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 8 червня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні знову буде дощовим. Опади місцями супроводжуватимуться грозами, а під час гроз можливі шквали та інтенсивні короткочасні зливи.

Температура повітря вдень становитиме +22…+26 °C, на сході та півдні країни — +24…+29 °C.

У Києві 8 червня також очікується дощ, місцями можлива гроза. Вдень у столиці повітря прогріється до +22…+23 °C.

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За прогнозом Діденко, весь тиждень в Україні буде теплим, подекуди навіть спекотним і вологим. Погода залишатиметься нестійкою з коливаннями атмосферного тиску та періодичними опадами.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на 7 червня синоптики прогнозували в Україні теплу літню погоду з локальними грозовими дощами. У частині областей пройдуть опади, тоді як на більшості території буде сухо та спекотно, місцями до +32 °C. Найвищі температури прогнозуються на сході, півдні та в центрі країни.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозується. Водночас очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності, зокрема 11–12 червня. У ці дні можливі помірні та невеликі магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.