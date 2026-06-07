Ливни и грозы: погода в Украине на завтра от синоптика Диденко

Девушка идет по городу во время ливня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 8 июня, сохранится неустойчивая дождливая погода. В ряде регионов ожидаются грозы и кратковременные ливни. Несмотря на осадки, температура воздуха будет оставаться комфортной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Карта температур: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 8 июня от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине снова будет дождливым. Осадки местами будут сопровождаться грозами, а во время гроз возможны шквалы и интенсивные кратковременные ливни.

Температура воздуха днем составит +22...+26 °C, на востоке и юге страны — +24...+29 °C.

В Киеве 8 июня также ожидается дождь, местами возможна гроза. Днем в столице воздух прогреется до +22...+23 °C.

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По прогнозу Диденко, вся неделя в Украине будет теплой, местами даже жаркой и влажной. Погода будет оставаться неустойчивой с колебаниями атмосферного давления и периодическими осадками.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что на 7 июня синоптики прогнозировали в Украине теплую летнюю погоду с локальными грозовыми дождями. В части областей пройдут осадки, тогда как на большинстве территории будет сухо и жарко, местами до +32 °C. Самые высокие температуры прогнозируются на востоке, юге и в центре страны.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. В то же время ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности, в частности 11-12 июня. В эти дни возможны умеренные и небольшие магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.