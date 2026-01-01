Агента РФ у Запоріжжі засудили до 15 років за державну зраду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Запоріжжі суд визнав винним у державній зраді місцевого жителя. Він передавав російським спецслужбам дані про розміщення стратегічно важливих об’єктів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram у четвер, 1 січня.

Деталі справи

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство та доведено в суді, чоловік добровільно налагодив контакт із представниками спецслужб держави-агресора через месенджер Telegram та запропонував їм свою допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Виконуючи завдання куратора, засуджений збирав, аналізував і передавав інформацію про місця розташування електропідстанцій, об’єктів критичної інфраструктури, військової техніки Сил оборони України, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У повідомленнях він надавав пояснення щодо активності на цих об’єктах у різний час доби та фіксував зміну їхньої дислокації.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

