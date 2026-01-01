Відео
Зливав дані про критичні об'єкти — у Запоріжжі засудили агента РФ

Зливав дані про критичні об’єкти — у Запоріжжі засудили агента РФ

Дата публікації: 1 січня 2026 16:27
Агента РФ у Запоріжжі засудили до 15 років за державну зраду
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Запоріжжі суд визнав винним у державній зраді місцевого жителя. Він передавав російським спецслужбам дані про розміщення стратегічно важливих об’єктів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram у четвер, 1 січня.

Читайте також:
Зливав дані про критичні об’єкти — у Запоріжжі засудили агента РФ - фото 1
Пост ОГП. Фото: скриншот

Деталі справи

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство та доведено в суді, чоловік добровільно налагодив контакт із представниками спецслужб держави-агресора через месенджер Telegram та запропонував їм свою допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Зливав дані про критичні об’єкти — у Запоріжжі засудили агента РФ - фото 2
 У Запоріжжі засудили агента РФ. Фото: ОГП

Виконуючи завдання куратора, засуджений збирав, аналізував і передавав інформацію про місця розташування електропідстанцій, об’єктів критичної інфраструктури, військової техніки Сил оборони України, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У повідомленнях він надавав пояснення щодо активності на цих об’єктах у різний час доби та фіксував зміну їхньої дислокації.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Нагадаємо, що на Полтавщині судили двох чоловіків, які розповсюджували інформацію про розташування блокпостів ТЦК. Суд призначив кожному певне покарання.

Також нещодавно на Сумщині судили чоловіка, який інформував про місцеперебування ТЦК та називав їх ухилянтами.

суд Запоріжжя Офіс генерального прокурора війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
