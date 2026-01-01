Видео
Україна
Видео

Сливал данные о критических объектах — осудили агента РФ

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:27
Агента РФ в Запорожье приговорили к 15 годам за государственную измену
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Запорожье суд признал виновным в государственной измене местного жителя. Он передавал российским спецслужбам данные о размещении стратегически важных объектов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram в четверг, 1 января.

Детали дела

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило следствие и доказано в суде, мужчина добровольно наладил контакт с представителями спецслужб государства-агрессора через мессенджер Telegram и предложил им свою помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Выполняя задание куратора, осужденный собирал, анализировал и передавал информацию о местах расположения электроподстанций, объектов критической инфраструктуры, военной техники Сил обороны Украины, а также территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В сообщениях он давал объяснения относительно активности на этих объектах в разное время суток и фиксировал изменение их дислокации.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

Напомним, что на Полтавщине судили двух мужчин, которые распространяли информацию о расположении блокпостов ТЦК. Суд назначил каждому определенное наказание.

Также недавно на Сумщине судили мужчину, который информировал о местонахождении ТЦК и называл их уклонистами.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
