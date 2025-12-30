Суд наказал жителей Полтавской области, которые сливали места расположения ТЦК

Мужчины сливали расположение блокпостов ТЦК — как наказал суд
В Зенькове Полтавской области судили двух мужчин, которые в Telegram распространяли информацию о расположении блокпостов ТЦК. За препятствование мобилизации суд назначил каждому определенное наказание.
Об этом сообщает "Суспільне Полтава".
Детали дела
Согласно материалам дела, фигурантами производства стали машинист насосных установок на "Солоховской дожимной компрессорной станции" и житель Полтавщины, который на момент событий официально нигде не работал и является уроженцем села Шенгариевка. Оба мужчины ранее к уголовной ответственности не привлекались.
По этому делу, в документах указано, что в течение 2024 года оба мужчины присоединились к открытым Telegram-каналам, в которых распространяли сведения о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования, полиции и военной. В частности, они регулярно распространяли информацию с точными локациями мобилизационных групп, блокпостов, мест проверок, а также маршрутов их передвижения в пределах Полтавского района.
В частности, в публикациях говорилось о проведении мобилизационных мероприятий в Опошне, Бухаловке и Заиченцах, а также на выездах в направлении Зенькова. Суд пришел к выводу, что такая информация фактически давала возможность военнообязанным избегать контактов с представителями ТЦК и СП, что негативно влияло на эффективность мобилизации и способствовало росту социальной напряженности.
Решение суда
На прошлой неделе, 24 декабря, Зеньковский районный суд признал виновным уроженца села Шенгареевка — инвалида II группы и отца двух несовершеннолетних детей. Его признали виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований"). Аналогичные действия суд инкриминировал и другому жителю Полтавской области.
Во время судебного разбирательства оба обвиняемых заключили с прокурором соглашения о признании виновности и согласились с предъявленными обвинениями. Кроме того, каждый из них добровольно перечислил по 5 тысяч гривен на нужды украинской армии.
По приговору суда мужчинам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно освободив их от реального отбывания наказания с установлением испытательного срока продолжительностью один год.
Отдельно суд решил судьбу вещественных доказательств: мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялось распространение информации в Telegram, постановлено конфисковать в доход государства.
Напомним, недавно мы писали, что на Сумщине судили мужчину, который информировал о местонахождении ТЦК и называл их уклонистами.
Также мы информировали, что в Горишних Плавнях на Полтавщине мужчина получил повестку, но не захотел воевать. За это его лишили свободы.
Читайте Новини.LIVE!