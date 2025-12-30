Суд наказал жителей Полтавской области, которые сливали места расположения ТЦК

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Зенькове Полтавской области судили двух мужчин, которые в Telegram распространяли информацию о расположении блокпостов ТЦК. За препятствование мобилизации суд назначил каждому определенное наказание.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, фигурантами производства стали машинист насосных установок на "Солоховской дожимной компрессорной станции" и житель Полтавщины, который на момент событий официально нигде не работал и является уроженцем села Шенгариевка. Оба мужчины ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По этому делу, в документах указано, что в течение 2024 года оба мужчины присоединились к открытым Telegram-каналам, в которых распространяли сведения о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования, полиции и военной. В частности, они регулярно распространяли информацию с точными локациями мобилизационных групп, блокпостов, мест проверок, а также маршрутов их передвижения в пределах Полтавского района.

В частности, в публикациях говорилось о проведении мобилизационных мероприятий в Опошне, Бухаловке и Заиченцах, а также на выездах в направлении Зенькова. Суд пришел к выводу, что такая информация фактически давала возможность военнообязанным избегать контактов с представителями ТЦК и СП, что негативно влияло на эффективность мобилизации и способствовало росту социальной напряженности.

Решение суда

На прошлой неделе, 24 декабря, Зеньковский районный суд признал виновным уроженца села Шенгареевка — инвалида II группы и отца двух несовершеннолетних детей. Его признали виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований"). Аналогичные действия суд инкриминировал и другому жителю Полтавской области.

Во время судебного разбирательства оба обвиняемых заключили с прокурором соглашения о признании виновности и согласились с предъявленными обвинениями. Кроме того, каждый из них добровольно перечислил по 5 тысяч гривен на нужды украинской армии.

По приговору суда мужчинам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно освободив их от реального отбывания наказания с установлением испытательного срока продолжительностью один год.

Отдельно суд решил судьбу вещественных доказательств: мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялось распространение информации в Telegram, постановлено конфисковать в доход государства.

Напомним, недавно мы писали, что на Сумщине судили мужчину, который информировал о местонахождении ТЦК и называл их уклонистами.

Также мы информировали, что в Горишних Плавнях на Полтавщине мужчина получил повестку, но не захотел воевать. За это его лишили свободы.