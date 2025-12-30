Суд покарав мешканців Полтавської області, які зливали місця розташування ТЦК

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Зінькові Полтавської області судили двох чоловіків, які у Telegram розповсюджували інформацію про розташування блокпостів ТЦК. За перешкоджання мобілізації суд призначив кожному певне покарання.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, фігурантами провадження стали машиніст насосних установок на "Солохівській дотискній компресорній станції" та житель Полтавщини, який на момент подій офіційно ніде не працював і є уродженцем села Шенгаріївка. Обидва чоловіки раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Щодо цієї справи, у документах вказано, що протягом 2024 року обидва чоловіки долучилися до відкритих Telegram-каналів, у яких поширювали відомості про місця перебування співробітників територіальних центрів комплектування, поліції та військової. Зокрема, вони регулярно поширювали інформацію із точними локаціями мобілізаційних груп, блокпостів, місць перевірок, а також маршрутів їх пересування в межах Полтавського району.

Зокрема, в публікаціях ішлося про проведення мобілізаційних заходів в Опішні, Бухалівці та Заїченцях, а також на виїздах у напрямку Зінькова. Суд дійшов висновку, що така інформація фактично давала можливість військовозобов’язаним уникати контактів із представниками ТЦК та СП, що негативно впливало на ефективність мобілізації й сприяло зростанню соціальної напруги.

Рішення суду

Минулого тижня, 24 грудня, Зіньківський районний суд визнав винним уродженця села Шенгаріївка — інваліда ІІ групи та батька двох неповнолітніх дітей. Його визнали винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"). Аналогічні дії суд інкримінував і іншому жителю Полтавської області.

Під час судового розгляду обидва обвинувачені уклали з прокурором угоди про визнання винуватості та погодились із пред’явленими обвинуваченнями. Крім того, кожен із них добровільно перерахував по 5 тисяч гривень на потреби українського війська.

За вироком суду чоловікам призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас звільнивши їх від реального відбування покарання з установленням іспитового строку тривалістю один рік.

Окремо суд вирішив долю речових доказів: мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалося поширення інформації у Telegram, постановлено конфіскувати в дохід держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Сумщині судили чоловіка, який інформував про місцеперебування ТЦК та називав їх ухилянтами.

Також ми інформували, що у Горішніх Плавнях на Полтавщині чоловік отримав повістку, але не захотів воювати. За це його позбавили волі.