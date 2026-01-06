Жінка з Полтави активно писала в групу, попереджаючи 50 тисяч учасників про блокпости, та отримала реальний вирок

Виписування повістки військовозобов'язаному. Ілюстративне фото: УНІАН

Покарання від суду отримала жителька Полтави, яка заважала мобілізації. Вони повідомляла про патрулі ТЦК у Телеграм-канал, який мав майже 50 тисяч підписників.

Про вирок йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Активістка чату

Слідство встановило, що жінка була учасницею популярної Telegram-спільноти. Там вона регулярно "зливала" інформацію. Полтавка публікувала точні адреси, де працювали представники ТЦК та поліції.

У вироку наведено конкретний приклад: 5 грудня 2024 року вона попередила чат про блокпост біля аптеки в мікрорайоні Сади-2. Подібні повідомлення жінка строчила систематично — з січня по липень 2025 року.

Вирок суду

На суді обвинувачена не відпиралася і повністю визнала провину. Судді врахували каяття. Їй призначили 5 років позбавлення волі, проте за ґрати жінку не відправили, замінивши реальний термін на іспитовий строк тривалістю один рік. Якщо протягом цього часу вона не порушить закон знову, судимість буде погашено.

Нагадаємо, на Сумщині був засуджений чоловік, який зливав місця перебування ТЦК та називав їх ухилянтами.

Також ми писали, що на Полтавщині двоє чоловіків теж зливали місцерозташування ТЦК. Обидва отримали іспитовий строк.