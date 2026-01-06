Женщина из Полтавы активно писала в группу, предупреждая 50 тысяч участников о блокпостах, и получила реальный приговор

Выписывание повестки военнообязанному. Иллюстративное фото: УНИАН

Наказание от суда получила жительница Полтавы, которая мешала мобилизации. Они сообщала о патрулях ТЦК в Телеграмм-канал, который имел почти 50 тысяч подписчиков.

О приговоре говорится в Едином реестре судебных решений.

Активистка чата

Следствие установило, что женщина была участницей популярного Telegram-сообщества. Там она регулярно "сливала" информацию. Полтавка публиковала точные адреса, где работали представители ТЦК и полиции.

В приговоре приведен конкретный пример: 5 декабря 2024 года она предупредила чат о блокпосте возле аптеки в микрорайоне Сады-2. Подобные сообщения женщина строчила систематически — с января по июль 2025 года.

Приговор суда

На суде обвиняемая не отпиралась и полностью признала вину. Судьи учли раскаяние. Ей назначили 5 лет лишения свободы, однако за решетку женщину не отправили, заменив реальный срок на испытательный срок продолжительностью один год. Если в течение этого времени она не нарушит закон снова, судимость будет погашена.

Напомним, на Сумщине был осужден мужчина, который сливал места пребывания ТЦК и называл их уклонистами.

Также мы писали, что на Полтавщине двое мужчин тоже сливали месторасположение ТЦК. Оба получили испытательный срок.