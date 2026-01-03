Суд покарав жінку, яка зливала місця розташування ТЦК

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтаві судили жінку, яка зливала місця розташування ТЦК та поліції, чим перешкоджала мобілізації. За скоєне суд призначив їй певне покарання.

Про це у Facebook повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, упродовж періоду з грудня 2024 року до липня 2025 року обвинувачена на регулярній основі публікувала у відкритих Telegram-чатах повідомлення про локації роботи спільних мобільних груп ТЦК та поліції. Зокрема, вона писала про блокпости і проведення мобілізаційних заходів у Полтаві.

Було встановлено, що такі дії мали на меті завчасно попередити військовозобов’язаних громадян і фактично створювали умови для уникнення військового обліку та призову. Це у свою свою чергу мало вплив на обороноздатність України.

Поведінку жінки кваліфікували за частиною першою статті 114-1 ККУ, тобто — перешкоджання законній діяльності ЗСК та інших військових формувань в умовах особливого періоду. У дописі вказано, що між прокурором та підсудною було укладено угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Полтави за результатами розгляду справи визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбування основного строку з випробуванням на один рік.

Окрім цього, суд застосував спеціальну конфіскацію — мобільний телефон, який використовувався для вчинення правопорушення, підлягає вилученню. Також на засуджену поклали обов’язки, передбачені законодавством про пробацію, зокрема встановили обмеження на виїзд за межі України без отримання відповідного дозволу.

Нагадаємо, нещодавно ми інформували, що в Сумській області був засуджений чоловік, який зливав місця перебування ТЦК та називав їх ухилянтами.

Також ми писали, що у Зінькові на Полтавщині двоє чоловіків теж зливали місцерозташування ТЦК. Обидва отримали іспитовий строк.