Суд наказал женщину, которая сливала места расположения ТЦК

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтаве судили женщину, которая сливала места расположения ТЦК и полиции, чем препятствовала мобилизации. За содеянное суд назначил ей определенное наказание.

Об этом в Facebook сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Детали дела

Согласно материалам дела, в течение периода с декабря 2024 года по июль 2025 года обвиняемая на регулярной основе публиковала в открытых Telegram-чатах сообщения о локациях работы совместных мобильных групп ТЦК и полиции. В частности, она писала о блокпостах и проведении мобилизационных мероприятий в Полтаве.

Было установлено, что такие действия имели целью заблаговременно предупредить военнообязанных граждан и фактически создавали условия для избежания воинского учета и призыва. Это в свою очередь имело влияние на обороноспособность Украины.

Поведение женщины квалифицировали по части первой статьи 114-1 УК, то есть - препятствование законной деятельности ВСК и других военных формирований в условиях особого периода. В заметке указано, что между прокурором и подсудимой было заключено соглашение о признании виновности. Суд его утвердил.

Решение суда

Шевченковский районный суд Полтавы по результатам рассмотрения дела признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания основного срока с испытанием на один год.

Кроме этого, суд применил специальную конфискацию - мобильный телефон, который использовался для совершения правонарушения, подлежит изъятию. Также на осужденную возложили обязанности, предусмотренные законодательством о пробации, в частности установили ограничения на выезд за пределы Украины без получения соответствующего разрешения.

Напомним, недавно мы информировали, что в Сумской области был осужден мужчина, который сливал места пребывания ТЦК и называл их уклонистами.

Также мы писали, что в Зенькове на Полтавщине двое мужчин тоже сливали месторасположение ТЦК. Оба получили испытательный срок.