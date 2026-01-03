Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сливала данные о локациях ТЦК и полиции — как наказал суд

Сливала данные о локациях ТЦК и полиции — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 04:10
Суд наказал женщину, которая сливала места расположения ТЦК
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтаве судили женщину, которая сливала места расположения ТЦК и полиции, чем препятствовала мобилизации. За содеянное суд назначил ей определенное наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в течение периода с декабря 2024 года по июль 2025 года обвиняемая на регулярной основе публиковала в открытых Telegram-чатах сообщения о локациях работы совместных мобильных групп ТЦК и полиции. В частности, она писала о блокпостах и проведении мобилизационных мероприятий в Полтаве.

Было установлено, что такие действия имели целью заблаговременно предупредить военнообязанных граждан и фактически создавали условия для избежания воинского учета и призыва. Это в свою очередь имело влияние на обороноспособность Украины.

Поведение женщины квалифицировали по части первой статьи 114-1 УК, то есть - препятствование законной деятельности ВСК и других военных формирований в условиях особого периода. В заметке указано, что между прокурором и подсудимой было заключено соглашение о признании виновности. Суд его утвердил.

Решение суда

Шевченковский районный суд Полтавы по результатам рассмотрения дела признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания основного срока с испытанием на один год.

Кроме этого, суд применил специальную конфискацию - мобильный телефон, который использовался для совершения правонарушения, подлежит изъятию. Также на осужденную возложили обязанности, предусмотренные законодательством о пробации, в частности установили ограничения на выезд за пределы Украины без получения соответствующего разрешения.

Напомним, недавно мы информировали, что в Сумской области был осужден мужчина, который сливал места пребывания ТЦК и называл их уклонистами.

Также мы писали, что в Зенькове на Полтавщине двое мужчин тоже сливали месторасположение ТЦК. Оба получили испытательный срок.

суд полиция Полтава мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации