Трамп розповів про розмови із Путіним

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зізнався, що після кожної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у нього залишається подвійне відчуття. За словами американського лідера, спілкування проходить добре, однак вже невдовзі після цього Росія здійснює нові атаки на Україну.

Трамп про розмови із Путіним

"Кожна моя розмова з Путіним хороша, але потім, на жаль, бомбу скидають на Київ чи деінде, і тоді я дуже злюся через це", — зазначив Трамп.

Журналісти запитали президента, чи контактував він із Путіним після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, яка відбулася минулого понеділка. Трамп підтвердив, що розмова дійсно мала місце.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пояснив, чому російській диктатор Володимир Путін уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, очільник Кремля "не терпить" українського лідера.

Крім того, Дональд Трамп висловився про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України після завершення війни.