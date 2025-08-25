Трамп розповів про розмови із Путіним

Злюся після цього — Трамп про спілкування з Путіним
Президент США Дональд Трамп зізнався, що після кожної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у нього залишається подвійне відчуття. За словами американського лідера, спілкування проходить добре, однак вже невдовзі після цього Росія здійснює нові атаки на Україну.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Трамп про розмови із Путіним
"Кожна моя розмова з Путіним хороша, але потім, на жаль, бомбу скидають на Київ чи деінде, і тоді я дуже злюся через це", — зазначив Трамп.
Журналісти запитали президента, чи контактував він із Путіним після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, яка відбулася минулого понеділка. Трамп підтвердив, що розмова дійсно мала місце.
Нагадаємо, що Дональд Трамп пояснив, чому російській диктатор Володимир Путін уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, очільник Кремля "не терпить" українського лідера.
Крім того, Дональд Трамп висловився про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України після завершення війни.
