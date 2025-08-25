Трамп рассказал о разговорах с Путиным

Злюсь после этого — Трамп об общении с Путиным
Президент США Дональд Трамп признался, что после каждого разговора с российским диктатором Владимиром Путиным у него остается двойственное ощущение. По словам американского лидера, общение проходит хорошо, однако уже вскоре после этого Россия осуществляет новые атаки на Украину.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Трамп о разговорах с Путиным
"Каждый мой разговор с Путиным хорош, но потом, к сожалению, бомбу сбрасывают на Киев или где-то еще, и тогда я очень злюсь из-за этого", — отметил Трамп.
Журналисты спросили президента, контактировал ли он с Путиным после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая состоялась в прошлый понедельник. Трамп подтвердил, что разговор действительно имел место.
Напомним, что Дональд Трамп объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, глава Кремля "не терпит" украинского лидера.
Кроме того, Дональд Трамп высказался о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.
