Ще година сну: коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році

Хлопець з годинником. Фото ілюстративне: Magnific

Восени 2026 року українці знову переведуть годинники на зимовий час. У ніч на неділю, 25 жовтня, о 04:00 стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00. Водночас питання скасування сезонного переведення годинників залишається актуальним.

Про це інформує Новини.LIVE.

Реклама

Коли переводити годинники у 2026 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 25 жовтня. О 04:00 за київським часом годинники потрібно буде перевести на 03:00.

Годинник на ялинці. Фото: Magnific

Таким чином, українці отримають додаткову годину для сну або відпочинку. Перехід на зимовий і літній час в Україні наразі регулюється постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Згідно з нею, на зимовий час переходять в останню неділю жовтня.

Більшість сучасних смартфонів, планшетів, комп'ютерів та інших пристроїв переведе час автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне визначення дати та часу. На механічних годинниках, будильниках та деяких старих електронних пристроях час потрібно буде змінити вручну.

Читайте також:

Чи скасували переведення годинників в Україні

Верховна Рада у липні 2024 року ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачав відмову від сезонного переведення годинників. Тобто після переходу на зимовий час восени 2024 року Україна мала залишитися на ньому надалі.

Дівчина тримає годинник. Фото: Magnific

Однак цей закон не набув чинності. Тому у 2026 році Україна продовжує жити за чинними правилами сезонного переходу між літнім і зимовим часом.

Чи буде Україна переходити на літній час у 2027 році

За чинними правилами навесні 2027 року Україна має знову перейти на літній час. Водночас якщо законодавство щодо обчислення часу буде змінене до цього моменту, порядок може бути іншим.

Новини.LIVE писали, що восени в Україні можуть спостерігатися різкі зміни погодних умов. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, країну можуть накривати густі тумани, а тривалі сухі й теплі періоди створюватимуть ризик дефіциту вологи в ґрунті.

Новини.LIVE також писали, що у вересні в Україні може затриматися тепла погода. За сезонними прогнозами, середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму, а літнє тепло здатне зберігатися протягом значної частини місяця та перейти на початок жовтня.