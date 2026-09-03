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Зимнее время уже близко: когда переводить часы

Ua ru
3 сентября 2026 19:46
Еще час сна: когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году
Парень с часами. Иллюстративное фото: Magnific

Осенью 2026 года украинцы вновь переведут часы на зимнее время. В ночь на воскресенье, 25 октября, в 04:00 стрелки нужно будет перевести на один час назад — на 03:00. В то же время вопрос об отмене сезонного перевода часов остается актуальным.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда переводить часы в 2026 году

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье, 25 октября. В 04:00 по киевскому времени часы нужно будет перевести на 03:00.

Зимовий час уже близько: коли переводити годинники - фото 1
Часы на елке. Фото: Magnific

Таким образом, украинцы получат дополнительный час для сна или отдыха. Переход на зимнее и летнее время в Украине в настоящее время регулируется постановлением Кабинета Министров № 509от 13 мая 1996 года. Согласно ему, на зимнее время переходят в последнее воскресенье октября.

Большинство современных смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств переведут время автоматически, если в настройках включена автоматическая установка даты и времени. На механических часах, будильниках и некоторых старых электронных устройствах время нужно будет изменить вручную.

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Отменили ли перевод часов в Украине

Верховная Рада в июле 2024 года приняла законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине». Документ предусматривал отказ от сезонного перевода часов. То есть после перехода на зимнее время осенью 2024 года Украина должна была остаться на нём в дальнейшем.

Зимовий час уже близько: коли переводити годинники - фото 2
Девушка держит часы. Фото: Magnific

Однако этот закон не вступил в силу. Поэтому в 2026 году Украина продолжает жить по действующим правилам сезонного перехода между летним и зимним временем.

Будет ли Украина переходить на летнее время в 2027 году

Согласно действующим правилам, весной 2027 года Украина должна снова перейти на летнее время. В то же время, если законодательство о расчете времени будет изменено к этому моменту, порядок может быть иным.

Новини.LIVE писали, что осенью в Украине могут наблюдаться резкие изменения погодных условий. По данным Всемирной метеорологической организации, страну могут накрывать густые туманы, а длительные сухие и тёплые периоды будут создавать риск дефицита влаги в почве.

Новини.LIVE также сообщали, что в сентябре в Украине может задержаться тёплая погода. Согласно сезонным прогнозам, средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы, а летняя жара может сохраняться в течение значительной части месяца и перейти на начало октября.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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