Зимовий час 2026: куди переводимо стрілки

Чоловік дивиться на годинник. Ілюстративне фото: Magnific

В Україні восени 2026 року знову переведуть годинники на зимовий час. Це станеться в ніч проти 25 жовтня. О 04:00 стрілки потрібно буде перевести на 03:00. Таким чином, українці отримають додаткову годину для сну, а доба переходу стане довшою на одну годину.

У цьому матеріалі Новини.LIVE розповідає, чому сезонний перехід досі не скасували та чи треба переводити годинник вручну.

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Коли Україна перейде на зимовий час

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року.

Годинник біля листя. Фото: Magnific

Відповідно до чинних правил, сезонне переведення годинників відбувається в останню неділю жовтня. О 04:00 годинники потрібно буде перевести на 03:00.

Тобто стрілки восени переводять на одну годину назад. Завдяки цьому доба фактично стане довшою на годину, тому українці зможуть поспати або відпочити на годину більше.

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Чи потрібно переводити годинник вручну

На більшості сучасних пристроїв час зміниться автоматично. Смартфони, планшети, комп'ютери та смартгодинники самостійно перейдуть на зимовий час, якщо в налаштуваннях увімкнена автоматична зміна часового поясу та дати.

Водночас власникам механічних годинників, будильників і деяких старих електронних пристроїв доведеться змінити час вручну.

Чому в Україні досі переводять годинники

Питання скасування сезонного переведення часу в Україні обговорюють уже кілька років. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав відмову від переходу на літній час.

Документ передбачав, що після останнього осіннього переведення Україна залишиться на зимовому часі та більше не переводитиме годинники двічі на рік.

Однак закон не набув чинності. Через це чинні правила залишилися без змін, і восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час.

Жінка тримає годинник. Фото: Magnific

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою буде погода в Україні у вересні. За сезонними прогнозами, перший місяць осені може бути теплішим за кліматичну норму на 1,5–2 °C. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

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