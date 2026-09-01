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Главная Новости дня Зимнее время 2026: в какую сторону переводить стрелки часов

Зимнее время 2026: в какую сторону переводить стрелки часов

Ua ru
1 сентября 2026 22:24
Зимнее время 2026 года: на сколько часов переводим стрелки
Мужчина смотрит на часы. Иллюстративное фото: Magnific

В Украине осенью 2026 года снова переведут часы на зимнее время. Это произойдет в ночь на 25 октября. В 04:00 стрелки нужно будет перевести на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час для сна, а сутки перехода станут длиннее на один час.

В этом материале Новини.LIVE рассказывает, почему сезонный переход до сих пор не отменили и нужно ли переводить часы вручную.

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Когда Украина перейдет на зимнее время

Переход на зимнее время в Украине состоится в ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года.

Зимовий час 2026: в який бік переводити стрілки годинника - фото 1
Часы рядом с листьями. Фото: Magnific

Согласно действующим правилам, сезонный перевод часов происходит в последнее воскресенье октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00.

То есть стрелки осенью переводятна один час назад. Благодаря этому сутки фактически станут длиннее на час, поэтому украинцы смогут поспать или отдохнуть на час больше.

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Нужно ли переводить часы вручную

На большинстве современных устройств время изменится автоматически. Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы самостоятельно перейдут на зимнее время, если в настройках включена автоматическая смена часового пояса и даты.

В то же время владельцам механических часов, будильников и некоторых старых электронных устройств придется перевести время вручную.

Почему в Украине до сих пор переводят часы

Вопрос об отмене сезонного перехода на летнее время в Украине обсуждается уже несколько лет. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее время.

Документ предусматривал, что после последнего осеннего перехода Украина останется на зимнем времени и больше не будет переводить часы дважды в год.

Однако закон не вступил в силу. Из-за этого действующие правила остались без изменений, и осенью 2026 года Украина снова перейдет на зимнее время.

Зимовий час 2026: в який бік переводити стрілки годинника - фото 2
Женщина держит часы. Фото: Magnific

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой будет погода в Украине в сентябре. По сезонным прогнозам, первый месяц осени может быть теплее климатической нормы на 1,5–2 °C. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Новини.LIVE сообщали, что 2 сентября в Киевской области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь ночью. Днем осадков не прогнозируется, температура в области составит до +27 °C, а в Киеве — до +25 °C

осень перевод часов зимнее время полезные советы часы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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