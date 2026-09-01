Зимнее время 2026 года: на сколько часов переводим стрелки

Зимнее время 2026: в какую сторону переводить стрелки часов
В Украине осенью 2026 года снова переведут часы на зимнее время. Это произойдет в ночь на 25 октября. В 04:00 стрелки нужно будет перевести на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час для сна, а сутки перехода станут длиннее на один час.
В этом материале Новини.LIVE рассказывает, почему сезонный переход до сих пор не отменили и нужно ли переводить часы вручную.
Когда Украина перейдет на зимнее время
Переход на зимнее время в Украине состоится в ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года.
Согласно действующим правилам, сезонный перевод часов происходит в последнее воскресенье октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00.
То есть стрелки осенью переводятна один час назад. Благодаря этому сутки фактически станут длиннее на час, поэтому украинцы смогут поспать или отдохнуть на час больше.
Нужно ли переводить часы вручную
На большинстве современных устройств время изменится автоматически. Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы самостоятельно перейдут на зимнее время, если в настройках включена автоматическая смена часового пояса и даты.
В то же время владельцам механических часов, будильников и некоторых старых электронных устройств придется перевести время вручную.
Почему в Украине до сих пор переводят часы
Вопрос об отмене сезонного перехода на летнее время в Украине обсуждается уже несколько лет. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее время.
Документ предусматривал, что после последнего осеннего перехода Украина останется на зимнем времени и больше не будет переводить часы дважды в год.
Однако закон не вступил в силу. Из-за этого действующие правила остались без изменений, и осенью 2026 года Украина снова перейдет на зимнее время.
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