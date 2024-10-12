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Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

12 жовтня 2024 15:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Україні зимове переведення годинника цього року відбудеться востаннє
Годинники з циферблатом. Фото ілюстративне: Depositphotos
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Україна восени 2024 року ще раз перейде на зимовий час. Стрілки годинника переведуть 27 числа в останню неділю жовтня. Після цього повертатися на літній час українці більше не будуть.

Про це розповідає Українська правда в рамках проєкту "Спитай життя" у суботу, 12 жовтня.

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Суперечки щодо переведення годинника

Довкола переведення годинника роками точаться дискусії. Критики зимового часу переконані, що якщо залишити його, у літні ночі сонце світитиме зайву годину, коли всі ще сплять. Ті, хто не підтримує літній час, говорять, що з ним взимку доведеться вставати затемна.

Чому ж було ухвалене рішення скасувати переведення годинника?

Переведення годинника у 2024 році

Годинник доведеться перевести на годину назад у ніч з 26 на 27 жовтня, тобто з 4:00 на 3:00 ранку. Через це тепер українці спатимуть на годину довше, а взимку збережеться трохи більше світлового дня.

Варто не забувати, що якщо на пристроях виставлене автоматичне встановлення часу, то телефон чи компʼютер переведе годинник на гаджеті без власника.

Це, ймовірно, останнє переведення годинника, яке раніше відбувалося двічі на рік — восени та навесні. В останню неділю березня українці переводили стрілки на годину вперед.

Чому це востаннє

Літній час відповідає третьому часовому поясу — UTC+3. У ньому перебувають Луганська та Донецька області, а також окремі райони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької. У першому — знаходиться частина Закарпаття.

При цьому більша частина України розташована в межах другого часового поясу (UTC+2), для якого стандартний час — це зимовий. Саме він тепер діятиме на всій території держави цілий рік і, найімовірніше, залишиться незмінним. Такий час є звичним для нашого регіону, а літній був запроваджений штучно.

Нагадаємо, нещодавно вчені звернулись до українського президента Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік. 

Також нумерологи пояснили, що означає, коли ви бачите однакові цифри на годиннику.

війна Україна зимовий час літній час годинник

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