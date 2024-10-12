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Зимний перевод часов — почему это произойдет в последний раз в Украине

12 октября 2024 15:38
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Украине зимний перевод часов этого года состоится в последний раз
Часы с циферблатом. Фото иллюстративное: Depositphotos
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украина осенью 2024 года еще раз перейдет на зимнее время. Стрелки часов переведут 27 числа в последнее воскресенье октября. После этого возвращаться на летнее время украинцы больше не будут.

Об этом рассказывает Украинская правда в рамках проекта "Спроси жизнь" в субботу, 12 октября.

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Вокруг перевода часов годами идут дискуссии. Критики зимнего времени убеждены, что если оставить его, в летние ночи солнце будет светить лишний час, когда все еще спят. Те, кто не поддерживает летнее время, говорят, что с ним зимой придется вставать затемно.

Почему же было принято решение отменить перевод часов?

Перевод часов в 2024 году

Часы придется перевести на час назад в ночь с 26 на 27 октября, то есть с 4:00 на 3:00 утра. Поэтому теперь украинцы будут спать на час дольше, а зимой сохранится чуть больше светового дня.

Следует не забывать, что если на устройствах выставлена автоматическая установка времени, телефон или компьютер переведет часы на гаджете без владельца.

Это, вероятно, последний перевод часов, которые раньше происходили дважды в год — осенью и весной. В последнее воскресенье марта украинцы переводили стрелки на час вперед.

Почему это последний раз

Летнее время соответствует третьему часовому поясу — UTC+3. В нем находятся Луганская и Донецкая области, а также отдельные районы Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В первом — находится часть Закарпатья.

При этом большая часть Украины расположена в пределах второго часового пояса (UTC+2), для которого стандартное время — это зимнее. Именно он теперь будет действовать на всей территории государства круглогодично и, скорее всего, останется неизменным. Такое время привычно для нашего региона, а летнее было введено искусственно.

Напомним, недавно ученые обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.

Также нумерологи объяснили, что значит, когда вы видите одинаковые цифры на часах.

война Украина зимнее время летнее время часы

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