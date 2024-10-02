Переведення годинника на зимовий час — що потрібно знати українцям

Дівчина тримає годинник в руках. Фото: Freepick

Уночі з 26 на 27 жовтня відбудеться перехід на зимовий час, стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Однак цей перехід може стати останнім, оскільки Верховна Рада скасувала перехід на літній час.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Останній раз Україна перейде на зимовий час

Україна, як і багато інших країн, щороку переводить годинники на зимовий час, щоб знизити потребу в штучному освітленні та зекономити електроенергію.

Цьогоріч, у ніч із 26 на 27 жовтня, українці востаннє переведуть годинники на зимовий час через рішення Верховної Ради, яка скасувала перехід на літній час.

О 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад — на 03:00, що надасть громадянам додаткову годину сну.

Вплив переведення годинників на здоров'я

Хоча переведення годинника стало звичною практикою протягом багатьох років, воно мало як своїх прихильників, так і противників.

Чимало вчених і медиків вважають, що щорічні зміни часу негативно впливають на здоров'я, адже у людей виникають проблеми із самопочуттям під час адаптації.

Шведські вчені з Каролінського інституту дослідили, що перехід на зимовий час знижує ризик серцевих нападів у перший робочий день після зміни часу. Це пов'язано зі збільшенням тривалості сну, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Однак перехід на літній час може негативно впливати на організм.

Через значний стрес люди часто стикаються з такими проблемами:

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Як полегшити адаптацію до змін

Фахівці радять за тиждень до переходу на зимовий час лягати спати на 15 хвилин раніше. Після переведення годинника важливо підтримувати регулярний режим сну, проводити більше часу на свіжому повітрі та займатися фізичними вправами.

Історія переведення часу у світі

Перше переведення годинника на годину вперед улітку та назад узимку відбулося у Великій Британії в 1908 році з метою економії електроенергії.

Нині близько 60 країн, зокрема, Канада, країни ЄС, Ізраїль, Іран, Австралія та Велика Британія використовують перехід на літній і зимовий час. Однак у Європі вже тривалий час розглядається можливість відмови від цієї практики.

В Україні перехід на сезонний час регулюється постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня годинники переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня — на годину назад.

Раніше ми писали про те, як переведення годинників впливає на організм українців. Адже кожна зміна ритму є великим стресом.

Крім того, вчені звернулись до Президента України Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік.

Також нумерологи пояснили, що означає, коли ви бачите однакові цифри на годиннику.