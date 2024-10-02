Перевод часов на зимнее время — что нужно знать украинцам

Девушка держит часы в руках. Фото: Freepick

Ночью с 26 на 27 октября состоится переход на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. Однако этот переход может стать последним, поскольку Верховная Рада отменила переход на летнее время.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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Последний раз Украина перейдет на зимнее время

Украина, как и многие другие страны, ежегодно переводит часы на зимнее время, чтобы снизить потребность в искусственном освещении и сэкономить электроэнергию.

В этом году, в ночь с 26 на 27 октября, украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время из-за решения Верховной Рады, которая отменила переход на летнее время.

В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00, что даст гражданам дополнительный час сна.

Влияние перевода часов на здоровье

Хотя перевод часов стал привычной практикой на протяжении многих лет, он имел как своих сторонников, так и противников.

Многие ученые и медики считают, что ежегодные изменения времени негативно влияют на здоровье, ведь у людей возникают проблемы с самочувствием во время адаптации.

Шведские ученые из Каролинского института исследовали, что переход на зимнее время снижает риск сердечных приступов в первый рабочий день после смены времени. Это связано с увеличением продолжительности сна, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Однако переход на летнее время может оказывать негативное влияние на организм.

Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются со следующими проблемами:

головные боли;

рост риска инфаркта;

обострение хронических заболеваний;

чувство усталости.

Как облегчить адаптацию к изменениям

Специалисты советуют за неделю до перехода на зимнее время ложиться спать на 15 минут раньше. После перевода часов важно поддерживать регулярный режим сна, проводить больше времени на открытом воздухе и заниматься физическими упражнениями.

История перевода времени в мире

Первый перевод часов на час вперед летом и назад зимой состоялся в Великобритании в 1908 году с целью экономии электроэнергии.

Сейчас около 60 стран, в частности, Канада, страны ЕС, Израиль, Иран, Австралия и Великобритания используют переход на летнее и зимнее время. Однако в Европе уже длительное время рассматривается возможность отказа от этой практики.

В Украине переход на сезонное время регулируется постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября — на час назад.

Раньше мы писали о том, как перевод часов влияет на организм украинцев. Ведь каждая смена ритма является большим стрессом.

Кроме того, ученые обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.

Также нумерологи объяснили, что значит, когда вы видите одинаковые цифры на часах.