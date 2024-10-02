Перевод часов на зимнее время — что нужно знать украинцам

Последний переход на зимнее время – когда украинцы должны перевести часы
Ночью с 26 на 27 октября состоится переход на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. Однако этот переход может стать последним, поскольку Верховная Рада отменила переход на летнее время.
Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.
Последний раз Украина перейдет на зимнее время
Украина, как и многие другие страны, ежегодно переводит часы на зимнее время, чтобы снизить потребность в искусственном освещении и сэкономить электроэнергию.
В этом году, в ночь с 26 на 27 октября, украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время из-за решения Верховной Рады, которая отменила переход на летнее время.
В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00, что даст гражданам дополнительный час сна.
Влияние перевода часов на здоровье
Хотя перевод часов стал привычной практикой на протяжении многих лет, он имел как своих сторонников, так и противников.
Многие ученые и медики считают, что ежегодные изменения времени негативно влияют на здоровье, ведь у людей возникают проблемы с самочувствием во время адаптации.
Шведские ученые из Каролинского института исследовали, что переход на зимнее время снижает риск сердечных приступов в первый рабочий день после смены времени. Это связано с увеличением продолжительности сна, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Однако переход на летнее время может оказывать негативное влияние на организм.
Из-за значительного стресса люди часто сталкиваются со следующими проблемами:
- головные боли;
- рост риска инфаркта;
- обострение хронических заболеваний;
- чувство усталости.
Как облегчить адаптацию к изменениям
Специалисты советуют за неделю до перехода на зимнее время ложиться спать на 15 минут раньше. После перевода часов важно поддерживать регулярный режим сна, проводить больше времени на открытом воздухе и заниматься физическими упражнениями.
История перевода времени в мире
Первый перевод часов на час вперед летом и назад зимой состоялся в Великобритании в 1908 году с целью экономии электроэнергии.
Сейчас около 60 стран, в частности, Канада, страны ЕС, Израиль, Иран, Австралия и Великобритания используют переход на летнее и зимнее время. Однако в Европе уже длительное время рассматривается возможность отказа от этой практики.
В Украине переход на сезонное время регулируется постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября — на час назад.
Раньше мы писали о том, как перевод часов влияет на организм украинцев. Ведь каждая смена ритма является большим стрессом.
Кроме того, ученые обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.
Также нумерологи объяснили, что значит, когда вы видите одинаковые цифры на часах.
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