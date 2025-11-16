Зеленський назвав, скільки українців вже подали заявки на отримання зимової підтримки

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки українців вже подали заявок на отримання зимової підтримки. Йдеться про 1000 гривень, а також 6500 гривень для вразливих категорій.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 16 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зимова підтримка українцям

Зеленський зауважив, що вже є понад 2,5 мільйона заявок в "Дії" на зимову підтримку, з яких понад 300 тисяч — на дітей.

"Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки. Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту", — розповів він.

За словами українського лідера, уряд забезпечить повне фінансування програми.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, гроші із зимової підтримки можна витратити до червня 2026 року. Зокрема, йдеться про комунальні платежі, купівлю ліків, українських продуктів.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко пояснила, як подати заявку на отримання зимової підтримки.