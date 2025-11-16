Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зимова підтримка — Зеленський розкрив, скільки вже подали заявок

Зимова підтримка — Зеленський розкрив, скільки вже подали заявок

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 10:42
Оновлено: 10:55
Зеленський назвав, скільки українців вже подали заявки на отримання зимової підтримки
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки українців вже подали заявок на отримання зимової підтримки. Йдеться про 1000 гривень, а також 6500 гривень для вразливих категорій.

Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 16 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зимова підтримка українцям

Зеленський зауважив, що вже є понад 2,5 мільйона заявок в "Дії" на зимову підтримку, з яких понад 300 тисяч — на дітей.

"Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки. Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту", — розповів він.

За словами українського лідера, уряд забезпечить повне фінансування програми.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, гроші із зимової підтримки можна витратити до червня 2026 року. Зокрема, йдеться про комунальні платежі, купівлю ліків, українських продуктів.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко пояснила, як подати заявку на отримання зимової підтримки.

Володимир Зеленський українці гроші Україна зима Дія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації