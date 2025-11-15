Відео
Головна Новини дня В Україні стартувала "Зимова підтримка" — скільки заявок подали

В Україні стартувала "Зимова підтримка" — скільки заявок подали

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:12
Оновлено: 13:32
Зимова підтримка — на що можна потратити 1000 гривень
Застосунок "Дія" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

В Україні 15 листопада стартувала програма "Зимова підтримка" в рамках якої громадяни можуть отримати 1000 гривень. За перші дві години було подано вже пів мільйона заявок.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також:

"Зимова підтримка" стартувала в Україні

Зеленський розповів, що 1000 гривень може отримати кожен українець, який потребує підтримки. Це стосується як дорослих, так і дітей. За словами президента, така допомога на сім'ю буде відчутною. 

Кошти можна буде витратити до червня наступного року. Ними можна оплатити "комуналку", купити ліки, українські продукти, книги і задонатити волонтерам чи благодійним фондам. 

Глава держави розповів, що для отримання грошей потрібно оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до 24 грудня. Гроші надійдуть через десять днів після оформлення заявки. 

"Кошти на програму є, і минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити виплати в рамках "Зимової підтримки" в "Дії". Для цього слід виконати кілька нескладних кроків.

Також ми пояснювали, як отримати виплати через Укрпошту. Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат отримають їх автоматично. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
