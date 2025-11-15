Видео
Україна
Главная Новости дня В Украине стартовала "Зимняя поддержка" — сколько заявок подали

В Украине стартовала "Зимняя поддержка" — сколько заявок подали

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 13:12
обновлено: 13:32
Зимняя поддержка — на что можно потратить 1000 гривен
Приложение "Дія" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В Украине 15 ноября стартовала программа "Зимняя поддержка" в рамках которой граждане могут получить 1000 гривен. За первые два часа было подано уже полмиллиона заявок.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Зимняя поддержка" стартовала в Украине

Зеленский рассказал, что 1000 гривен может получить каждый украинец, который нуждается в поддержке. Это касается как взрослых, так и детей. По словам президента, такая помощь на семью будет ощутимой.

Средства можно будет потратить до июня следующего года. Ими можно оплатить "коммуналку", купить лекарства, украинские продукты, книги и задонатить волонтерам или благотворительным фондам.

Глава государства рассказал, что для получения денег нужно оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до 24 декабря. Деньги поступят через десять дней после оформления заявки.

"Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году мы ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, как оформить выплаты в рамках "Зимней поддержки" в "Дії". Для этого следует выполнить несколько несложных шагов.

Также мы объясняли, как получить выплаты через Укрпочту. Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат получат их автоматически.

Владимир Зеленский выплаты Украина бюджет поддержка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
