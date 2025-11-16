Зеленский назвал, сколько украинцев уже подали заявки на получение зимней поддержки

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев уже подали заявок на получение зимней поддержки. Речь идет о 1000 гривен, а также 6500 гривен для уязвимых категорий.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 16 ноября.

Реклама

Читайте также:

Зимняя поддержка украинцам

Зеленский отметил, что уже есть более 2,5 миллиона заявок в "Дії" на зимнюю поддержку, из которых более 300 тысяч — на детей.

"Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки. Уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через Укрпочту", — рассказал он.

По словам украинского лидера, правительство обеспечит полное финансирование программы.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, деньги с зимней поддержки можно потратить до июня 2026 года. В частности, речь идет о коммунальных платежах, покупке лекарств, украинских продуктов.

Ранее премьер Юлия Свириденко объяснила, как подать заявку на получение зимней поддержки.