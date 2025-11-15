Відео
Зимова підтримка — Зеленський назвав кількість оформлених заявок

Зимова підтримка — Зеленський назвав кількість оформлених заявок

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 16:37
Оновлено: 16:47
Перший мільйон заявок — Зеленський про Зимову підтримку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість оформлених заявок у застосунку "Дія" для отримання зимової допомоги у розмірі 1000 гривень. За інформацією глава держави, вже є перший мільйон заявок.

Про це президент повідомив у Telegram у суботу, 15 листопада.

Зеленський про "Зимову підтримку"

Сьогодні, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українці вже подали мільйон заявок на отримання зимової підтримки — йдеться про тисячу гривень.

За його даними, серед них 106 тисяч заявок на дітей. Глава держави запевнив, що кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі.

"Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей. Вдячний команді "Дії" та всіх державних цифрових сервісів за роботу. Слава Україні!" — повідомив президент Зеленський.

Зимова підтримка 2025
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Раніше ми інформували, що 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимова підтримка".

Також ми пояснювали, як оформити виплати в межах "Зимової підтримки" в "Дії".

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
