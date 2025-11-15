Видео
Главная Новости дня Зимняя поддержка — Зеленский назвал количество оформленных заявок

Зимняя поддержка — Зеленский назвал количество оформленных заявок

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 16:37
обновлено: 16:47
Первый миллион заявок — Зеленский о Зимней поддержке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество оформленных заявок в приложении "Дія" для получения зимней помощи в размере 1000 гривен. По информации глава государства, уже есть первый миллион заявок.

Об этом президент сообщил в Telegram в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

Зеленский о "Зимней поддержке"

Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы уже подали миллион заявок на получение зимней поддержки — речь идет о тысяче гривен.

По его данным, среди них 106 тысяч заявок на детей. Глава государства заверил, что средства на программу будут обеспечены в полном объеме.

"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей. Благодарен команде "Дії" и всех государственных цифровых сервисов за работу. Слава Украине!" — сообщил президент Зеленский.

Зимова підтримка 2025
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Ранее мы информировали, что 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка".

Также мы объясняли, как оформить выплаты в рамках "Зимней поддержки" в "Дії".

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
