Первый миллион заявок — Зеленский о Зимней поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество оформленных заявок в приложении "Дія" для получения зимней помощи в размере 1000 гривен. По информации глава государства, уже есть первый миллион заявок.

Об этом президент сообщил в Telegram в субботу, 15 ноября.

Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы уже подали миллион заявок на получение зимней поддержки — речь идет о тысяче гривен.

По его данным, среди них 106 тысяч заявок на детей. Глава государства заверил, что средства на программу будут обеспечены в полном объеме.

"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей. Благодарен команде "Дії" и всех государственных цифровых сервисов за работу. Слава Украине!" — сообщил президент Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

