З'явилося відео, як депутат підірвав гранату на Закарпатті

Момент підриву гранати депутатом на Закарпатті. Фото: Віталій Глагола

У Закарпатській області місцевий депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Журналіст Віталій Глагола показав момент підриву у приміщенні, де перебували депутати.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

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"Відео з місця підриву. Нагадаю, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: поліція працює на місці події", — написав він.

Увага! Відео містить чутливий контент!

Скільки людей постраждало

За інформацією Нацполіції, внаслідок вибуху гранати постраждало 26 людей, серед них шестеро перебуває у тяжкому стані.

Також правоохоронці зазначили, що наразі лікарі реанімують чоловіка, який підірвав ці гранати.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі столиці чоловік погрожував сусіду підірвати гранату. Напередодні між ними стався конфлікт на побутовому рівні.