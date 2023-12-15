З'явилося відео, як депутат підірвав гранату на Закарпатті
У Закарпатській області місцевий депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Журналіст Віталій Глагола показав момент підриву у приміщенні, де перебували депутати.
Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.
Що відомо про інцидент
"Відео з місця підриву. Нагадаю, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: поліція працює на місці події", — написав він.
Увага! Відео містить чутливий контент!
Скільки людей постраждало
За інформацією Нацполіції, внаслідок вибуху гранати постраждало 26 людей, серед них шестеро перебуває у тяжкому стані.
Також правоохоронці зазначили, що наразі лікарі реанімують чоловіка, який підірвав ці гранати.
Нагадаємо, раніше у Святошинському районі столиці чоловік погрожував сусіду підірвати гранату. Напередодні між ними стався конфлікт на побутовому рівні.
Читайте Новини.LIVE!