Появилось видео, как депутат взорвал гранату на Закарпатье
В Закарпатской области местный депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Журналист Виталий Глагола показал момент подрыва в помещении, где находились депутаты.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.
Что известно об инциденте
"Видео с места подрыва. Напомню, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты: полиция работает на месте происшествия", — написал он.
Внимание! Видео содержит чувствительный контент!
Сколько человек пострадало
По информации Нацполиции, в результате взрыва гранаты пострадали 26 человек, среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Также правоохранители отметили, что врачи реанимируют мужчину, который взорвал эти гранаты.
Напомним, ранее в Святошинском районе столицы мужчина угрожал соседу взорвать гранату. Накануне между ними произошел конфликт на бытовом уровне.
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