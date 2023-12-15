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Появилось видео, как депутат взорвал гранату на Закарпатье

15 декабря 2023 12:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появилось видео, как депутат взорвал гранату на Закарпатье
Момент подрыва гранаты депутатом на Закарпатье. Фото: Виталий Глагола
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Закарпатской области местный депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Журналист Виталий Глагола показал момент подрыва в помещении, где находились депутаты.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

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Что известно об инциденте

"Видео с места подрыва. Напомню, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты: полиция работает на месте происшествия", — написал он.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент!

Сколько человек пострадало

По информации Нацполиции, в результате взрыва гранаты пострадали 26 человек, среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Также правоохранители отметили, что врачи реанимируют мужчину, который взорвал эти гранаты.

Напомним, ранее в Святошинском районе столицы мужчина угрожал соседу взорвать гранату. Накануне между ними произошел конфликт на бытовом уровне.

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