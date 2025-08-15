Українців можуть депортувати зі США — під загрозою 120 тис. осіб

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Близько 120 тисяч українських біженців, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine, вже з понеділка почнуть втрачати тимчасовий статус. Якщо адміністрація президента Дональда Трампа не продовжить дію захисту, то українцям загрожує депортація.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте також:

Чому українців можуть депортувати зі США

Видання пояснило, що 120 тисяч українців, які втекли від війни до США, поступово почнуть втрачати свій гуманітарний захист вже з понеділка, 18 серпня. Це тимчасовий правовий механізм, який створила адміністрація Джо Байдена.

Програма передбачала надання на два роки особливого статусу українцям, який можна поновлювати за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

"Адміністрація Байдена запровадила програму як швидкий спосіб дозволити українцям переселитися, оскільки традиційна система надання статусу біженця у США може тривати роками", — йдеться у повідомленні.

Однак у цьому є й мінуси, адже учасники програми стали дуже вразливими. Крім того, якщо уряд захоче заарештувати їх, усі адреси у нього є.

Коли президентом став Дональд Трамп, він закрив програму і припинив продовжувати статус тим, у кого закінчується дозвіл на роботу.

Нагадаємо, раніше у США оголосили про нюанси отримання грін-карт. Українцям треба знати, що служба громадянства та імміграції США (USCIS) опублікувала свій візовий бюлетень.

Також ми писали, що в одній з країн ЄС хочуть скоротити виплати українцям. Йдеться про Німеччину, де хочуть скасувати допомогу Bürgergeld.