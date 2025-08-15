Украинцев могут депортировать из США — под угрозой 120 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Около 120 тысяч украинских беженцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine, уже с понедельника начнут терять временный статус. Если администрация президента Дональда Трампа не продлит действие защиты, то украинцам грозит депортация.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Почему украинцев могут депортировать из США

Издание пояснило, что 120 тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США, постепенно начнут терять свою гуманитарную защиту уже с понедельника, 18 августа. Это временный правовой механизм, который создала администрация Джо Байдена.

Программа предусматривала предоставление на два года особого статуса украинцам, который можно возобновлять при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

"Администрация Байдена ввела программу как быстрый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы", — говорится в сообщении.

Однако в этом есть и минусы, ведь участники программы стали очень уязвимыми. Кроме того, если правительство захочет арестовать их, все адреса у него есть.

Когда президентом стал Дональд Трамп, он закрыл программу и прекратил продлевать статус тем, у кого заканчивается разрешение на работу.

