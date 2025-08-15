Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из США могут депортировать 120 тыс. украинцев — какая причина

Из США могут депортировать 120 тыс. украинцев — какая причина

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:55
Украинцев могут депортировать из США — под угрозой 120 тыс. человек
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Около 120 тысяч украинских беженцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine, уже с понедельника начнут терять временный статус. Если администрация президента Дональда Трампа не продлит действие защиты, то украинцам грозит депортация.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Реклама
Читайте также:

Почему украинцев могут депортировать из США

Издание пояснило, что 120 тысяч украинцев, которые сбежали от войны в США, постепенно начнут терять свою гуманитарную защиту уже с понедельника, 18 августа. Это временный правовой механизм, который создала администрация Джо Байдена.

Программа предусматривала предоставление на два года особого статуса украинцам, который можно возобновлять при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

"Администрация Байдена ввела программу как быстрый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы", — говорится в сообщении.

Однако в этом есть и минусы, ведь участники программы стали очень уязвимыми. Кроме того, если правительство захочет арестовать их, все адреса у него есть.

Когда президентом стал Дональд Трамп, он закрыл программу и прекратил продлевать статус тем, у кого заканчивается разрешение на работу.

Напомним, ранее в США объявили о нюансах получения грин-карт. Украинцам надо знать, что служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала свой визовый бюллетень.

Также мы писали, что в одной из стран ЕС хотят сократить выплаты украинцам. Речь идет о Германии, где хотят отменить помощь Bürgergeld.

США украинцы Дональд Трамп війна депортация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации