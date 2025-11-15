Журналіст Дмитро Хилюк розповів про перебування у полоні РФ

Журналіст Дмитро Хилюк після повернення з російського полону. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Журналіст Дмитро Хилюк розповів про умови перебування у російському полоні. Він зазначив, що окупанти всіх утримували однаково жорстоко, незалежно від статусу чи професії.

Про це Дмитро Хилюк сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Журналіст Дмитро Хилюк поділився пережитим у російському полоні, наголосивши, що ставлення до всіх утримуваних було однаково жорстоким. За його словами, після повернення найважче — відновити втрачені за чотири роки життя час і можливості.

Журналіст розповів, що російські загарбники ставились до всіх полонених однаково погано. За його словами, росіяни не звертають увагу на те, чи був полонений військовим, чи ні.

"Ставлення до всіх абсолютно однакове — однаково погане. Трошки менше били людей старшого віку, а молодшим і кремезним діставалось більше. А поділу, чи ти цивільний, чи ти журналіст, чи військовий, в якому ти званні, або на якій посаді — без різниці", — розповів Дмитро.

Водночас він поділився, що для нього найважчим після полону є надолужувати час, який він провів у неволі, адже за 4 роки багато чого змінилося.

Нагадаємо, що журналіста українського інформагентства УНІАН Дмитра Хилюка російські окупанти викрали ще у березні 2022 року під час окупації Київщини. Повернути його вдалося під час обміну у серпні 2025 року.

У суботу, 15 листопада, стало відомо, що Україна домовилася з Росією про звільнення полонених — йдеться про 1200 людей.

Також 15 листопада у Львові містяни вийшли на акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти.