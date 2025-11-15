Видео
Україна
Журналист рассказал об издевательствах в российском плену — видео

Журналист рассказал об издевательствах в российском плену — видео

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 21:39
обновлено: 21:39
Журналист Дмитрий Хилюк рассказал о пребывании в плену РФ
Журналист Дмитрий Хилюк после возвращения из российского плена. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Журналист Дмитрий Хилюк рассказал об условиях пребывания в российском плену. Он отметил, что оккупанты всех удерживали одинаково жестоко, независимо от статуса или профессии.

Об этом Дмитрий Хилюк сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.



Журналист Дмитрий Хилюк о пребывании в плену РФ

Журналист Дмитрий Хилюк поделился пережитым в российском плену, отметив, что отношение ко всем удерживаемым было одинаково жестоким. По его словам, после возвращения самое трудное — восстановить утраченные за четыре года жизни время и возможности.

Журналист рассказал, что российские захватчики относились ко всем пленным одинаково плохо. По его словам, россияне не обращают внимание на то, был ли пленный военным или нет.

"Отношение ко всем абсолютно одинаковое — одинаково плохое. Чуть меньше били людей старшего возраста, а младшим и крепким доставалось больше. А разделения, или ты гражданский, или ты журналист, или военный, в каком ты звании, или на какой должности — без разницы", — рассказал Дмитрий.

В то же время он поделился, что для него самым тяжелым после плена является наверстывать время, которое он провел в неволе, ведь за 4 года многое изменилось.

Напомним, что журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка российские оккупанты похитили еще в марте 2022 года во время оккупации Киевщины. Вернуть его удалось во время обмена в августе 2025 года.

В субботу, 15 ноября, стало известно, что Украина договорилась с Россией об освобождении пленных — речь идет о 1200 человек.

Также 15 ноября во Львове горожане вышли на акцию в поддержку пленных и пропавших без вести.

россияне издевательства пленные война в Украине обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
