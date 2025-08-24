Дмитро Хилюк розповів про умови утримання в полоні

Дмитро Хилюк. Фото: Новини.LIVE

Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який сьогодні повернувся з російського полону в рамках обміну, розповів про свої перші емоції після звільнення. Він назвав це вибухом.

Про це він розповів під час того, як вийшов на зв’язок зі своїми колегами, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

"Це такий вибух. Я не очікував, зовсім не очікував. Дуже приємно вражений", — каже чоловік.

Також Хилюк поділився деталями перебування у російському полоні.

"Були хвилини розпачу, думали, що полонені нікому не потрібні. Проте підтримували один одного та заспокоювали в такі моменти", — розповів журналіст.

За його словами, росіяни не давали полоненим ні роботи, нічого. Доводилося сидіти постійно в камері наодинці зі своїми думками.

"Це була лотерея. Довелося підписати документ, що я не маю претензій до Росії. Але в полоні будь-що підпишеш, аби швидше додому попасти", — додав звільнений полонений.

Нагадаємо, Хилюк з березня 2022 року перебував в російському полоні як цивільний заручник. Окупанти викрали його 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку чоловіка утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Разом із ним сьогодні з полону повернувся ще один журналіст — Марк Каліуш, якого незаконно затримали у 2023 році.

Загалом сьогодні повернулися з полону воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.