Дмитро Хилюк повернувся з полону

Дмитро Хилюк. Фото: Telegram Володимира Зеленського

З російського полону до України в рамках обміну повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Він з березня 2022 року перебував у полоні як цивільний заручник.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на джерела.

Що відомо про Дмитра Хилюка

Хилюк з березня 2022 року перебував в російському полоні як цивільний заручник. Окупанти викрали його 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку чоловіка утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської ОТГ. У межах провадження журналіст Хилюк та його батько проходять як потерпілі. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

За попередніми даними, Хилюк перебував, ймовірно, в одній з колоній Владимирської області Росії.

9 липня 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має неофіційні дані щодо місця перебування Дмитра Хилюка.

З полону повернувся Марк Каліуш

Також за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з полону повернувся ще один журналіст —Марк Каліуш.

Він разом із Хилюком були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці повідомили, скільки українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни.

Також світові медіа оцінили роль начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова у поверненні українців додому.