Дмитрий Хилюк вернулся из плена

Дмитрий Хилюк. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Из российского плена в Украину в рамках обмена вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он с марта 2022 года находился в плену как гражданский заложник.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на источники.

Что известно о Дмитрии Хилюке

Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по похищению гражданских на территории Дымерской ОТГ. В рамках производства журналист Хилюк и его отец проходят как потерпевшие. Уголовное производство открыто по части 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

По предварительным данным, Хилюк находился, вероятно, в одной из колоний Владимирской области России.

9 июля 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания Дмитрия Хилюка.

Из плена вернулся Марк Калиуш

Также по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш.

Он вместе с Хилюком были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах.

