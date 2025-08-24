Дмитрий Хилюк вернулся из плена

Из плена вернулся журналист, которого РФ похитила в 2022 году
Из российского плена в Украину в рамках обмена вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он с марта 2022 года находился в плену как гражданский заложник.
Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на источники.
Что известно о Дмитрии Хилюке
Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по похищению гражданских на территории Дымерской ОТГ. В рамках производства журналист Хилюк и его отец проходят как потерпевшие. Уголовное производство открыто по части 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
По предварительным данным, Хилюк находился, вероятно, в одной из колоний Владимирской области России.
9 июля 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания Дмитрия Хилюка.
Из плена вернулся Марк Калиуш
Также по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш.
Он вместе с Хилюком были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах.
