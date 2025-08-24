Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из плена вернулся журналист, которого РФ похитила в 2022 году

Из плена вернулся журналист, которого РФ похитила в 2022 году

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 16:25
Дмитрий Хилюк вернулся из плена
Дмитрий Хилюк. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Из российского плена в Украину в рамках обмена вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он с марта 2022 года находился в плену как гражданский заложник.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на источники.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Дмитрии Хилюке

Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Оккупанты похитили его 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала мужчину удерживали на территории оккупированного Дымера, впоследствии вывезли в СИЗО в Россию.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по похищению гражданских на территории Дымерской ОТГ. В рамках производства журналист Хилюк и его отец проходят как потерпевшие. Уголовное производство открыто по части 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

По предварительным данным, Хилюк находился, вероятно, в одной из колоний Владимирской области России.

9 июля 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания Дмитрия Хилюка.

Из плена вернулся Марк Калиуш

Также по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из плена вернулся еще один журналист — Марк Калиуш.

Он вместе с Хилюком были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах.

Напомним, недавно в украинской разведке сообщили, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена за время полномасштабной войны.

Также мировые медиа оценили роль начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова в возвращении украинцев домой.

журналисты СИЗО пленные война в Украине обмен пленными
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации